Válečné veteránce Marii Matějkové bylo uděleno čestné občanství města Stochova

Kladno - Na základě návrhu Československé obce legionářské Kladno schválilo zastupitelstvo města Stochov předání čestného občanství válečné veteránce Marii Matějkové. Slavnostně bylo ocenění válečné veteránce sztarostkou Miloslavou Becherovou, za účasti místostarosty Romana Foršta a Jany Suprunové.

Válečná veteránka získala čestné občanství.Foto: archiv ČSoL Kladno

Stalo se tak při příležitosti 91. narozenin Marie Matějkové.

Milého setkání se zúčastnili také zástupci ČsOL Kladno předsedkyně Eva Armeanová a Stanislav Pítr. Marie Matějková, rozená Valoušková je poslední žijící válečnou veteránkou ve Stochově a vůbec první, kdo obdržel čestné občanství města Stochova, jako projev úcty.

"Gratulanti předali květiny, přání a dárky. Marie Matějková dostala také pamětní medaili od zástupců města Stochova a podepsala se do městské kroniky. Ocenění města Stochova si velmi váží nejen ona, ale rovněž její dcery, které byly přítomny. Marie Valoušková se narodila na Volyni, v osmnácti letech vstoupila do Svobodovy armády a zúčastnila se bojů za osvobození naší republiky. Po skončení války se provdala a přes 60 let žije ve Stochově. Své 91. narozeniny oslaví se svými nejbližšími 13. února, v den jejich narozenin. Do dalších let přejeme této skromné a statečné ženě hlavně hodně zdraví," připomíná životní osud válečné hrdinky Eva Armeanová.

