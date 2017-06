Ve Slaném narazila řidička do auta a skončila ve zdi u domu

Slaný - Dopravní nehoda, při které nabourala řidička do auta a zdi u domu, se stala ve čtvrtek ráno ve Slaném v Plynárenské ulici. Co bylo příčinou nehody, policie vyšetřuje. Na místě zasahovali také slánští hasiči. Událost se stala na málo frekventované silnici nedaleko slánské plovárny.

Nehoda se stala ve Slaném v Plynárenské ulici naproti bytovému domu.Foto: Martin Nič

Dopravní nehoda se stala v Plynárenské ulici ve Slaném ve směru od Lacinovy ulice už v pět ráno. "Jednačtyřicetiletá řidička se plně nevěnovala řízení a se svým vozidlem sjela mimo komunikaci, kde narazila do zaparkovaného vozidla a následně do domu. Policisté vyzvali ženu k dechové zkoušce, která byla negativní. Šoférka cestovala ve vozidle sama a byla s lehčím zraněním převezena posádkou RZS do slánské nemocnice na ošetření. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 110 tisíc korun," potvrdila kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová.