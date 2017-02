Ve slánském sídlišti prasklo potrubí, lidé byli bez vody

Slaný - Nejen elektrický proud měl ve středu odpoledne na Kladensku výpadky, ale i voda. Patrně v důsledku silných mrazů nevydrželo potrubí ve slánském sídlišti Na Dolíkách, kde se valila po 16. hodině voda z kopce Vikovou ulicí. Voda začala postupně proudit do domácností po 20. hodině.

Jak potvrdila mluvčí Středočeských vodáren, Lenka Kozlová, havárie se stala na litinovém potrubí o průměru 400 milimetrů zásobující kromě sídliště Na Dolíkách také sídliště V Ráji. V 17.24 hodin jsme zjistili, že uniká 30 litrů za vteřinu, což nám oznámil dispečink.

Kolem půl šesté večer byli na místě pracovníci vodáren, včetně hasičů. Domníváme se, že by nemuselo dojít k odstávce vody pro obyvatele. Naší pracovníci se budou snažit odstranit neprodleně havárii tak, aby zákazníci byli i nadále vodou zásobeni a havárie se nikoho nedotkla," řekla mluvčí Kozlová.

Vzhledem k mrazivému počasí by se do místa nemohla dnes přistavit ani voznice s vodou. Obyvatelé sídliště by si proto měli raději po jistotu na dnešek opatřit vodu balenou.

Vodárny přesto věří, že voda poteče záhy.

Jak informují sami čtenáři na Facebooku Kladenského deníku, v současné chvíli je bez vody zhruba dvacet ulic v této oblasti.

20:05 hodin

Jak řekla mluvčí vodáren krátce po dvacáté hodině, pracovníci podniku provedli takzvané přepásmování a začali napouštět potrubí z jiného přivaděče. Voda už by odběratelům měla postupně začít proudit z vodovodů v jednotlivých domácnostech. "Voda je přiváděna ze zemního vodojemu Okrouhlík. Postupně poznáme, kam až technici dokáží vodu natlakovat. Odstávce bychom se ale ve Slaném měli úplně vyhnout," doplnila mluvčí Lenka Kozlová.

Závadu jako takovou budou pracovníci vodáren odstraňovat ve čtvrtek.