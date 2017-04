Větší města hyzdí desítky autovraků

Střední Čechy – Snad každý si v blízkosti svého bydliště, především na sídlišti většího města, může všimnout opuštěných aut. Rozbitá okna, prázdné pneumatiky a vybrakovaný interiér naznačují, že ze svého místa už nikdy po svých neodjedou.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Matej Slávik

Příbram

Například po Příbrami každým rokem vraků postávají desítky. Když už někomu z obyvatel dojde trpělivost, dá podnět úředníkům z odboru silniční dopravy. Ti si nechají dopravním úřadem vyhledat majitele a vyzvou jej k odstranění. Za rok se tak povede odtáhnout jeden až dva vraky.

„V tuto chvíli je připravena výzva k odstranění celkem deseti vraků. Po zkušenostech z minulých let je většina z nich po vyzvání odstraněna majiteli," vyjádřila se už dříve mluvčí radnice Pavlína Svobodová.

Podle zákona je vrakem odstavené vozidlo, které není opatřeno registrační značkou a je zjevně trvale nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, chybí motor, kola, podstatné části karoserie a podobně. Řešením problematiky vraků se v příbramské radnici zabývá šestičlenná komise, jmenovaná radou města. Posuzuje vraky a projednává a schvaluje jejich likvidaci. Ta trvá několik měsíců.

V případě, že se někde ve městě nějaký vrak nachází, strážníci městské policie ho vyfotí a nahlásí odboru silničního hospodářství a investic, který provede kontrolu a předloží komisi k projednání. Pokud je vůz posouzen jako vrak, vydá odbor výzvu k odstranění vozidla. Ta je zveřejněna na automobilu i úřední desce. V případě, že je znám majitel, tak je doručena i jemu.

Po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty je provedena kontrola místa a v případě, že vlastník vozidlo neodstranil, je zahájeno řízení o jeho likvidaci, kterou opět schvaluje komise.

Samotnou likvidaci pak zajišťují Technické služby Příbram. Jenomže jejich záchytné parkoviště není nafukovací, jak říká ředitel organizace Pavel Mácha. „Na pokyn města vrak odtáhneme, zpravidla není známý majitel. Momentálně tu máme deset vraků, ale víc než čtrnáct jich tu mít nemůžeme. Stojí tu, dokud se vše nevyřeší, výjimkou nejsou tři až čtyři roky, některé tu máme i déle.

Beroun

Naopak na Berounsku se autovraky na parkovištích vyskytují jen ve velmi výjimečných případech. Lidé z Kovošrotu Lorenz ve Zdicích se setkávají spíše s případy, kdy o odtah a likvidaci autovraku požádají sami majitelé, kteří je mají na svém pozemku.

„Odtah je zdarma, a ještě jim vyplácíme za ekologickou likvidaci korunu za kilogram. Pokud se dohledá vlastník odstaveného vozidla a ten ani po opakované výzvě tento vrak neodstraní, hrozí mu vysoká pokuta," říká majitel firmy Vít Lorenz.

Kladno

S vraky bojuje i Kladno, kde jich loni překáželo čtyřiatřicet. Letos je to zatím čtrnáct. „Pokud je vrak vozidla odstaven na zeleni, odbor životního prostředí ho nechá odtáhnout a poté dohledává majitele, který musí uhradit odstranění a likvidaci takového auta. Pokud je autovrak odstaven na komunikaci, je označen po dobu dvou měsíců výzvou k odstranění vozidla. Pokud tak majitel neučiní, je na jeho náklady automobil odstraněn," upozornila mluvčí kladenské městské policie Alena Purkytová.

Rakovník

Zato Rakovník autovraky v ulicích moc netrápí. Podle mluvčí radnice Alidy Štulajterové se jedná spíše o několik kusů.

Ani v nedaleké Jesenici za posledních zhruba osm let žádný velký problém s autovraky nebyl. Starosta Jan Polák to přičítá tomu, že Jesenice není velké město. „Za posledních asi osm let si ale nepamatuji, že bychom museli nějaké auto takto likvidovat. S majitelem jsme se vždy domluvili," konstatoval Jan Polák.