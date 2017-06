Via ferrata má sedm cest a dva mosty

Slaný - Slaňáci se pyšní další se nevšední novinkou, kterou v každém městě rozhodně nemají. Jsou jí nově vybudované trasy zajištěné cesty, takzvané via ferraty. Slavnostně byly odhaleny o uplynulém víkendu na Slánské hoře, která je dominantou města.

Slavnostní otevření nových stezek se uskutečnilo na Slánské hoře o uplynulém víkendu. Mezi první si via ferratu vyzkoušel i starosta Martin Hrabánek.Foto: Jiří Skála

První výstup před zraky přihlížejících zde předvedl starosta Slaného Martin Hrabánek. Jak potvrdil horský vůdce Roman Kozelka, slánská via ferrata je vedená na hoře z čediče a je jediná svého druhu ve středních Čechách. Jedná se o stezku tvořenou ocelovými lany, kterou lezci překonávají za pomocí karabin a dalšího náčiní.

První trasa via ferraty byla na Slandě vytvořena před pár lety, přičemž její vznik provázely počáteční obtíže a názorové neshody. Veřejnosti i části zastupitelů se nezamlouvalo, že zájmová skupina, která stezku tehdy budovala, byla rychlejší, než potřebná povolení. Vzhledem k tomu, že Slánská hora je přírodní památkou, na které se nachází řada chráněných rostlinných i živočišných druhů, nebyla aktivita budovatelů stezky Slaňáky tehdy jednoznačně přijata.

Povolení lezecká cesta nakonec stejně získala s tím, že zejména vzácnou květenu, konkrétně tařici skalní, na trase neohrožuje.

Co je Via ferrata?

Zajištěná cesta (nazývaná také jako feráta či ferrata podle italského označení via ferrata, časté je i německé označení Klettersteig) je cesta v náročném horském terénu, která je vybavená jisticími fixními lany, železnými stupačkami, případně dalšími umělými pomůckami. Cílem takových úprav je zvýšení bezpečnosti procházejících osob a zpřístupnění terénu i návštěvníkům, kteří nemají zkušenosti s náročnými horolezeckými výstupy. Zdroj: Wikipedie

V současnosti se via ferrata rozšířila o dalších sedm cest, přičemž na trase jsou i dva lanové mosty. Jak potvrdil Roman Kozelka, který se věnuje i práci s mládeží, zájem o lezectví ve městě je velký, jelikož místní lezecký oddíl už navštěvuje 160 dětí.

Vybudování zajištěné cesty bylo částečně financováno z městského rozpočtu, přičemž velká část peněz byla investována ze soukromých kapes. Stezka stála už na zhruba 150 tisíc korun. Podle Kozelky je po děčínské via ferratě ta ve Slaném druhou největší v Česku.