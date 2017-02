Vlaky jsou přeplněné. Dráhy koupí proto větší

Kladno - Cestování po železnici mezi Prahou a Kladnem by mělo být pro cestující komfortnější. České dráhy totiž koupí deset nových vlakových souprav, které by měly převážně jezdit na zmíněné trase. České dráhy je ale možná využijí i dále na trase do Rakovníka či Kralup nad Vltavou. Kolik České dráhy za nové soupravy zaplatí, neuvedly.

Vlak. Ilustrační snímek.Foto: Archiv VLP



Nyní jezdí mezi Kladnem a Masarykovým nádražím v Praze jezdí v ranní dopravní špičce čtyři vlaky za hodinu, ovšem kapacita vlakových souprav není ideální.



„Trať na Kladno je jednokolejná a její kapacita je prakticky vyčerpána. Například v ranní špičce tam jedou směrem do Prahy čtyři vlaky za hodinu. Další se mezi ně už vložit nedají, proto potřebujeme moderní jednotky s vyšší kapacitou, abychom zákazníkům dopřáli lepší kulturu cestování," uvedl Milan Feranec, předseda dozorčí rady Českých drah. Také čtěte: Spisovatelka z Velvar odhaluje další tajemství



Nové vlakové soupravy budou mít kapacitu 120 míst k sezení, zatímco současné Regionovy mají kapacitu 84 míst k sezení.



„Příměstská doprava, která kombinuje výhody regionální a městské hromadné dopravy, se velmi dynamicky rozvíjí v celé Evropě. V okolí velkých aglomerací nám ve vlacích rychle přibývají cestující a tato linka není výjimkou. Je to dáno stavem silniční dopravy v metropoli, omezením parkování v některých lokalitách Prahy, ale také vznikem nového logistického centra v Dobrovízi," vysvětlil Pavel Krtek, generální ředitel Českých drah, a dodal: „My jsme v Hostivici ve spolupráci s městem vytvořili zpevněnou plochu, kde mohou řidiči odstavit svá auta a pokračovat dál našimi vlaky. Bohužel, stav železniční infrastruktury neumožňuje další zahuštění spojů."



V budoucnu se sice počítá s modernizací a elektrizací tratě mezi Kladnem a Prahou, České dráhy poté přesunou vlakové soupravy na jiné tratě v rámci Středočeského kraje.



Kdy se cestující rychlodráhy dočkají, ovšem není jisté. Ministerstvo dopravy původně předpokládalo, že modernizace železniční trati mezi Kladnem a Prahou s odbočkou na Letiště Václava Havla vyjde na zhruba dvacet miliard. Modernizace se ale o zhruba deset miliard prodraží. Nepřehlédněte: Rok 2030: Dálnice spojí Prahu a Karlovy Vary



Vizi ministerstva kritizuje i současné vedení města Kladna. Podle primátora Milana Volfa je projekt zastaralý, dráha nebude konkurence schopná a neuleví tak současně přetíženým silnicím.

Autor: Miroslav Elsnic