Vodárny koupily podíl v akciové společnosti, vodu nezdraží

Střední Čechy – Spravit chuť v závěru sezony, kterou leckde právem mohou považovat za slabší, si nyní mohou milovníci houbaření. Pokud budou mít štěstí a v lese je nepředběhnou konkurenti, úroda by mohla stát za to. A rázem je tu problém se zpracováním. Vše najednou se sníst nedá – a jeden by si rád udělal zásoby na dobu, kdy se zima zeptá… Houbařské úlovky je přitom třeba zpracovat hned; rychle podléhají hnilobě a plesnivění. A ani uložení do chladničky dlouhodobou pomoc nepřinese.