Vše je provokace opozice, tvrdí magistrát Kladna

Knovíz /FOTOGALERIE/ – Nadaci své sestry Kluk Puk pomáhající lidem postiženým roztroušenou sklerózou podporuje Jakub Voráček, co to jde. O příštím víkendu zamíří i se svými hokejovými kamarády do jihomoravského Mikulova, kde se sejde v několika týmech velká koncentrace osobností.