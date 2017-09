Výstava drobného zvířectva nabídla jako novinku Králičí Hop a teddy králíky

Slaný /FOTOGALERIE/ - Jako každým rokem se i letos konala ve Slaném okresní výstava drobného zvířectva, pořádaná místní Základní organizací Českého svazu chovatelů.

V areálu modelářského střediska čekala na návštěvníky zvířátka opeřená i chlupatá, všechna s patřičným průkazem odborného posouzení. Ve výstavních klecích se naparovali holubi, pestrobarevní kohouti v doprovodu svých věrných slepiček, husy, kachny, králíci, morčata… zkrátka všichni příchozí se zde mohli potěšit pohledem na druhy zvířat, která jsou jim nejbližší. Součástí výstavy byla i expozice Českého svazu včelařů a prodejní stánek pěstitelů kaktusů, ani milovníci akvarijních rybek a exotického ptactva nepřišli zkrátka.

Jako žhavou novinku zařadili pořadatelé do programu teddy králíky a obzvláště pro děti přitažlivé ukázky Králičího hop. Málokdo měl dosud možnost spatřit králíky, jak zdolávají překážky podobné těm na koňském parkuru, jen ve zmenšené podobě. Záhy byl stánek chovatelek a cvičitelek obklopen zvědavým publikem a Deník samozřejmě ihned vyzpovídal Adélu Sedmíkovou, jednu ze zakladatelek chovné stanice Honeybunny, která se specializuje na chov zakrslých a sportovních králíčků. Ta nám ochotně vyprávěla o jejich činnosti: „Chováme zakrslé beránky s rozličnými druhy srstí, střední rexe, nyní jsme rozšířili chov o zakrslé zaječí „polish“, dovezené z Británie. Ti se vyznačují výtečným charakterem a navzdory své velikosti podávají i skvělé výkony. Pro sportovní účely trénujeme králíky na závody, přičemž některé rasy jsou vhodnější, některé méně. S tím dokážeme poradit.

Našimi klienty jsou především děti, které chtějí svého mazlíčka naučit skákat přes překážky. Králíci jsou velice inteligentní a přátelští, takže záhy vytvoří se svým majitelem nerozlučnou dvojku. Aby však mohli dostat průkaz původu sportovního králíka, musí získat titul elit a to obnáší zkoušku výkonnosti, při níž musí skočit do výšky 70 cm a do dálky 180cm. Králíčky trénujeme citlivě, za každý úspěch je chválíme, chce to hodně trpělivosti a nikdy je násilím nenutit. Kromě toho je nutné jim výživově přilepšovat – dostávají bylinkové, vojtěškové granule, sušenou zeleninu a ovoce, ovesné vločky.“

Zájem byl veliký, přímo na akci se do klubu hlásili noví členové, vyprávěli o svých čtyřnohých kamarádech a někteří je i přinesli s sebou. Králičí hop byl vynikajícím zpestřením chovatelské výstavy.

Na spokojenost s akcí jsme se dotázali předsedy slánského i okresního svazu chovatelů Libora Kučery: „Vždycky se bojíme, zda počasí vydrží, to by hodně ovlivnilo návštěvnost. Stále se snažíme držet laťku a nepolevit v činnosti, jakkoli je to čím dál více obtížnější. Vlivem stylu života nemají již lidé tolik času na chov drobných zvířat, jsou pracovně přetížení, a i děti a mladí žijí dnes jinak než dříve. U nás se to projevuje na věkové hranici členů svazu, potřebovali bychom mladou krev. V pátek proto umožňujeme bezplatný vstup školkám a školám, aby se mohly zúčastnit posuzování, a doufáme, že tak i najdeme své následníky. Jsme však velice rádi, že se letos výstavy účastní sedm mladých chovatelů.“

Za svou trpělivou a letitou práci si členové svazu opravdu zaslouží veliké poděkování a z reakcí hostů bylo vidět, že zvířátka stále zůstávají velikým lákadlem pro děti i dospělé.

JITKA SLAVÍKOVÁ