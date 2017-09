Vzpomínka Oty Černého na herce Jana Třísku

Vzpomínka na Fausta. Díky za ni, Jane Třísko…

Herec Jan Tříska (1936-2017), který o víkendu ukončil svůj život, zanechal stopu svého nezapomenutelného herectví také v kladenském divadle. Po dlouholetém angažmá v Národním divadle, kam nastoupil jako vůbec nejmladší člen (do té doby) odešel do Divadla za branou, kde odehrál spoustu velkých rolí. Jeho Romeo s Julií Marií Tomášovou byli skutečně nezapomenutelní. Po zániku divadla (rok 1968) dostal zákaz hrát v Praze a tak se v roce 1973 představil v Kladně v titulní roli Fausta. Inscenace měla obrovský ohlas, diváci ji brali i částečně jako vzdor vůči srpnové okupaci Československa, a tak po několika reprízách zmizela z repertoáru. Přesto Jan Tříska na tuto svou hereckou epizodu rád vzpomínal.



Konečně stejnou pomocnou ruku podalo Kladno i Vlastovi Burianovi (1891-1962), který také po zákazu veřejného vystupování (film, rozhlas, divadlo) se roce 1950 objevil Kladně v jediném představení.



A triumvirát velkých herců, kteří využili kladenské divadlo k restartu, doplňuje Jiřina Štěpničková (1912-1985). Ta po návratu z vězení, kam byla poslána na patnáct let, hrála v Kladně v letech 1961-1962. Vytvořila zde několik nezapomenutelných rolí – např. Matku Kuráž.

Je povznášející, že tihle tři velikáni mají ve své bohaté kariéře zapsané také působení v kladenském divadle.