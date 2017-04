Wabi Rivola by se dožil dvaaosmdesáti let

Kladno – V úterý 4. 4. 2017 by se dožil 82 let slavný Kladeňák Wabi Ryvola, vlastním jménem Jiří. Zemřel ve věku 59 let v roce 1995. Wabi byl český trampský písničkář. Hrál se svým bratrem Mikim Ryvolou ve skupině Hoboes.

Na dobovém snímku jsou u jednoho stolu Ladislav Nykl, vedoucí karlovarské kapely Pekelníci, vedle Vojta Kiďák Tomáško, vedoucí kapely Roháči Loket, a napravo Wabi Ryvola, vedoucí kapely Hoboes z Kladna.Foto: Archiv Ladislava Nykla

Vyučil se soustružníkem, studoval gymnázium a nakonec i kladenskou průmyslovku. Už od mládí se zabýval hraním a skládáním písní. Úspěšně vystupoval na mnoha festivalech, zejména na trampské Portě. ČTĚTE TAKÉ: Středoškoláci z Unhoště našli pět tisíc korun, neváhali a odevzdali je Po revoluci i v zahraničí. Je autorem 270 písní. Nejznámější: Tak už mi má holka mává, Tereza (Osamělý město), Zvláštní znamení touha a další.

