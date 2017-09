Za chybějící autobusy hrozí Kladnu sankce

Kladensko – Z kladenských garáží ani včera nevyjela řada autobusů, které měly odvézt lidi do Prahy. Tisíce cestujících, podle vedení Středočeského kraje, tak marně čekaly na svůj spoj. Přestože se jedná v rámci integrace o převratnou změnu, která má lidem zefektivnit cestu za prací či studijními povinnostmi do hlavního města, zatím to tak nevypadá. Důvodem jsou chybějící řidiči. Ředitel kladenské ČSAD MHD Ludomír Landa se snaží dělat vše možné, aby deficit šoférů co nejdříve vyrovnal.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

„Věděli jsme, že nás počáteční obtíže neminou, ale počítali s tím, že si novinku o prázdninách teprve od-zkoušíme. Mezi tím se ale najelo na ostrý provoz, což nás zastihlo v nevhodný čas. Potřebu řidičů jsme zkrátka podhodnotili. Nyní se navíc zvýšila jejich nemocnost a lidé ještě čerpají dovolené. Dosud jsme měli v pracovním poměru 217 šoférů. V pátek nastoupilo do kladenské ČSAD MHD pět nových řidičů, kteří jsou po rekvalifikaci, dalších pět řidičů nám půjčili kolegové z Moravy a v polovině měsíce přijde dalších šest řidičů z rekvalifikace,“ řekl Landa. Podle jeho slov se tímto dostanou na stav, aby provoz na všech linkách zajistili.



Další zatěžkávací zkouška nového systému, ve kterém mnohdy tápou nejen cestující, ale i samotní řidiči, nastane už v pondělí 4. září, až se začnou do škol po prázdninách přepravovat také tisíce školáků.



ak už jsme výše předeslali, za nepříjemný kolaps v dopravě viní vedení Středočeského kraje dopravce ČSAD MHD Kladno (patří do skupiny Arriva), který v pátek 1. září nevypravil na Kladensku celkem 84 spojů. Společnost tím hrubě porušila smlouvu se Středočeským krajem, který vůči dopravci uplatní sankce. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) vyzývá proto společnost k okamžité nápravě tak, aby v pondělí 4. září, kdy začíná nový školní rok, vyjely všechny nasmlouvané autobusové spoje a dopravily žáky do škol a obyvatele do zaměstnání.



„Dopravce ČSAD MHD Kladno hrubě porušil veřejnoprávní smlouvu o dopravní obslužnosti se Středočeským krajem hned v několika bodech: nevypravil autobusy na objednané linky, nedodržel četnost spojů a ignoroval domluvené jízdní řády. Takové chování dopravce zajišťujícího veřejnou dopravu pro obyvatele našeho kraje je nepřípustné. Tisíce lidí kvůli tomu marně čekaly na svůj spoj. To už se ve Středočeském kraji nesmí nikdy stát. Vůči dopravci uplatníme sankce za porušení smlouvy,“ řekla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.



Problémy s autobusovou dopravou zažívá Kladensko od soboty 26. srpna, tedy od prvního dne, kdy se tato oblast zapojila do Pražské integrované dopravy (PID). Středočeský kraj vyšel vstříc obyvatelům Kladenska a navýšil počet spojů tak, aby cestování v této oblasti bylo jednodušší a příjemnější. „Situaci s dopravcem řešíme už od pondělí. Přestože nám zástupci ČSAD MHD Kladno ve stejný den slibovali, že do pátku problémy vyřeší, dopravce tento slib nesplnil. Naopak situace se v pátek 1. září vyhrotila a autobusy nevyjely na 84 spojích. Vedení společnosti proto vyzývám, aby okamžitě zjednalo nápravu a v pondělí 4. září byly všechny linky v provozu bez omezení. Je pro nás nepřípustné, že by se tak nestalo a žáci, jejich rodiče, učitelé a další obyvatelé Kladenska se nedostali do škol a svých zaměstnání,“ zdůraznila hejtmanka.



Středočeský kraj provedl v uplynulém týdnu na nasmlouvaných autobusových linkách kontrolu, která odhalila ještě další pochybení dopravce. Podle zjištění nebyla plně funkční informační linka zveřejněná na jízdních řádech a třetina autobusů nebyla vybavena moderním sledovacím systémem GPS, které organizátorovi dopravy umožňuje sledování autobusu na stanovených linkách a umožňuje tak operativně řešit případné výpadky spojů a jejich sledování.

„Středočeský kraj jako první kraj v republice rozhodl o navýšení objemu finančních prostředků na platy řidičů autobusů. Už vloni v prosinci jsme na to v rozpočtu schválili 124 milionů korun a peníze neprodleně převedli dopravním společnostem. Značná část z toho šla právě kladenskému dopravci. O to víc nás mrzí, že teď musíme řešit tyto problémy. Věřím, že ČSAD MHD Kladno společně se svojí mateřskou společností Arriva nepříjemnosti do pondělí vyřeší. Ať už je to vlastními silami nebo prostřednictvím jiné dopravní společnosti, která dopravci vypomůže,“ závěrem prohlásila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Středočeský kraj se veřejnosti za vzniklé problémy omlouvá.