Za opravu koupališť a bazénů utratí města miliony

Region - Vůbec nejkritičtější situace je nyní v Rakovníku, kde je plavecký bazén kvůli havarijnímu stavu budovy uzavřen a začátek jeho rekonstrukce se kvůli průtahům ve výběrovém řízení zhotovitele o několik měsíců opozdí.

Koupaliště. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Rakovník

Původně měla kompletní rekonstrukce budovy plaveckého bazénu v Rakovníku, kdy ve městě vznikne menší aquapark za 183 milionů korun, začít podle optimistických předpokladů v únoru. Jenže. Jedna z firem se proti výsledku výběrové komise odvolala. Podle starosty města Pavla Jenšovského (ČSSD) to tak znamená několika měsíční zpoždění.

Rekonstrukce by měla trvat dva roky. Kromě toho město Rakovník v letošním roce hodlá pokračovat v opravě přírodního Tyršova koupaliště. Jen letos do jeho modernizace investuje město 6 milionů korun. „Aktuálně se začne například pracovat na vybudování dešťové kanalizace přímo v areálu Tyršova koupaliště, za bezmála milion korun," řekla mluvčí radnice Alida Štulajterová.

Kladno

Na Kladně chtějí v letošním roce vyřešit především problém u venkovního bazénu v areálu koupaliště na Sletišti s brouzdalištěm.

„Budeme se tomu věnovat. Uvidíme ovšem, kam nás rozpočet pustí. Řešit bychom chtěli také zvlněné dláždění okolo bazénu," uvedl Marcel Kučera, jednatel a ředitel Sportovních areálů města Kladna, který zároveň Kladenskému deníku nemohl odtajnit částku, jež bude město do oprav investovat.

Rozpočet totiž ještě není schválen, jednat by se o něm mělo na pondělním zasedání kladenského zastupitelstva. „Koupaliště v Bažantnici letos nejspíš žádná rekonstrukce nečeká. Koupaliště Bažantnice je v dobrém stavu. Nějaké menší opravy plánujeme, ne ovšem v letošním roce," dodal Marcel Kučera.

Beroun

V Berouně si ještě před samotnou investicí do bazénu, který je starý čtyřicet let, nechat zpracovat zprávu o stavu bazénu. „Zásadní bude i názor hygieny," konstatovala mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

Letošní rozpočet města Beroun zahrnuje položku na provoz městského bazénu ve výši 1,8 milionu korun. Zatím není jasné, zda budou tyto peníze na případné požadavky hygieny a další stačit. O berounském bazénu se bude po jeho revizi znovu jednat.

Opačnou situaci mají Hořovičtí. Místní aquapark je o přibližně o polovinu mladší. Náklady na údržbu, kterou si jeho bazény vyžádají, dosahují několik desítek tisíc korun. „Opravíme po zimě odpadlé dlaždice. Motory máme už na převinutí," konstatoval ředitel Městské bytové a nebytové správy Hořovice Jaroslav Pelán.

Příbram

Podobu začne letos měnit také zastaralý areál Nového rybníku v Příbrami. Koupaliště s ostrůvkem a celý sportovní areál letos čeká revitalizace za zhruba 25 milionů korun. Starosta Jindřich Vařeka v minulém týdnu informoval o tom, že ještě do léta by měla být dostavěna kanalizační přípojka, hotový by měl být ostrůvek s altánkem a také dobrodružná stezka, která na ostrůvek povede.

U rekonstrukce samotného rybníku město počítá s využitím pomoci Věznice Příbram, a to především na opravu hrází. Oprava se bude týkat břehů, kamenných hrází i písečné pláže, přičemž k pohodlnějšímu vstupu do vody využijí Příbramáci nové široké schodiště. Zásadní změny dozná i dětské pískoviště s vodním hřištěm, kde by samozřejmostí měla být dezinfikovaná voda a herní prvky. V plánu je i revitalizace ostrova.

„Rádi bychom vystavěli altánky i adrenalinový přístup. Ze zázemí bychom kompletně odstranili všechny budovy a na jejich místě by vznikly nové toalety, nová občerstvení, úklidová komora, krytá terasa a venkovní terasa a dřevěné pódium a další," upřesnil starosta.

