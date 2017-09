Za uctěním svatého Václava se lze vydat vlakem

Zákolany /FOTOGALERIE/ – Dopravu na historické slavnosti na Budči u Zákolan usnadní během čtvrtečního svátku svatého Václava mimořádně posílený výletní vlak Cyklohráček.

V úterý to připomněl Petr Pošta centrály Českých drah. O jeden vůz bude podle jeho slov rozšířen ranní Cyklohráček odjíždějící z pražského hlavního nádraží v 9.07 (a mířící přes Hostivici, Středokluky, Zákolany zast. a Podlešín do Slaného) i odpolední vlak zpět do Prahy, který v Zákolanech zast. zastavuje v 17.22. „Cyklohráček jede do Zákolan přímo bez přestupu – a díky posilovému vozu zvládne svézt pohodlně všechny návštěvníky,“ radí Pošta. S tím, že cestující, kteří se na slavnosti pořádané na Budči společně s dalšími partnery Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně rozhodnou vyrazit vlakem, lze právě Cyklohráček jen doporučit.



Slavnost na Budči je tradiční oslavou českého patrona, která je určena velkým i malým návštěvníkům. K jejím lákadlům patří prohlídky rotundy sv. Petra a Pavla. Ta je označována za nejstarší dochovanou a dodnes funkční kamennou stavbu v Čechách, kde se podle legendy kníže Václav i jeho bratr Boleslav učili psát (a v sobotu 30. září se tam dopoledne od půl jedenácté uskuteční poutní slavnost). Mezi 10. a 17. hodinou jsou ve čtvrtek na někdejším hradišti připraveny také historický průvod, šermířské souboje v podání skupiny Thorax, řemeslné dílny, koncert historické hudby Zanyka i divadelní pohádky; děti jistě nadchne také návštěva středověké střelnice a vojenského ležení. Přijet právě Cyklohráčkem doporučují návštěvníkům i organizátoři z pořádajícího muzea.



Svatováclavských slavností se v den státního svátku koná ve středních Čechách více. Nejznámější akcí je Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi na Praze-východ. Její program vyvrcholí právě na Den české státnosti, nabízí ale rozmanité duchovní, kulturní i doprovodné akce od 27. září až do 1. října. Rušno bude nejen v samotné Staré Boleslavi, ale i ve druhé části dvojměstí: v Brandýse nad Labem. Místní také vědí, že s pořádáním svatováclavských oslav jsou ve městě tradičně spojeny také četné uzavírky a omezení.