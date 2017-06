Zákaz kouření! Od dneška si v hospodě cigaretu nezapálíte

Region - Od půlnoci z úterý na středu začal platit nový protikuřácký zákon. Kvůli němu si tak již ve své oblíbené hospůdce, ale i restauraci či baru nezapálíte ani jednu cigaretu. V opačném případě, tedy pokud si zapálíte cigaretu na místech, kde to možné není, vám hrozí až pětitisícová pokuta. Naopak majitelé a provozní hospod a restaurací mají ještě 90 dnů na to, aby se zařídili podle zákona.



Takzvaný protikuřácký zákon, který omezuje kouření ve vnitřních prostorách hospod, restaurací, kin a i divadel, ale také na veřejných nástupištích, rozděluje obyvatele. Zatímco především provozní restaurací a hospod ve větších městech vesměs proti nic zákonu nemají, jelikož řada restaurací je již nekuřáckých, naopak majitelé hospod v malých obcích, ale také majitelé barů a pivnic ve městech se obávají, že kvůli takzvanému protikuřáckému zákonu přijdou o živobytí.

„S novelou protikuřáckého zákona sundáme popelníky ze stolů a kouřit se tu nebude. Myslím, že to ovlivní návštěvnost, protože tu nevaříme. Lidé sem chodí hlavně na kávu a cigaretu, a to zejména o polední přestávce, což už nebude možné," řekl provozovatel kavárny U Zlaté slepice v Rakovníku David Strnad.



Většina provozních restaurací a barů se shoduje v tom, že by postačilo, aby kuřácké prostory byly oddělené od těch nekuřáckých. Jsou ale majitelé menších hospod, kteří zákon vítají. Defakto otázku přeměny na nekuřácký podnik vyřešili zákonodárci za ně.

„Jsem za něj rád. K nám lidé chodí hlavně na jídlo, takže nám zákaz kouření nevadí. Naopak, vítám ho. Sám jsem nekuřák. Čekal jsem netrpělivě na to, až o kouření rozhodne vláda, abych to nemusel řešit sám," poznamenal k zákazu kouření Vladimír Počta, majitel berounské restaurace Na Baště.

Ani obyvatelé Středočeského kraje nejsou v otázce úplného zákazu kouření v hospodách jednotní. Jedni jej vítají s tím, že konečně budou moci rodiny s dětmi zajít v menších obcí při výletu do hospody na občerstvení, aniž by se bály o své zdraví, další by nechali možnost volby na majiteli hospody.

PŘIBUDE UDAVAČŮ?

Městští strážníci a také policisté se již připravují na možné problémy spojené s platností protikuřáckého zákona. Mnohde mají obavy z častého porušování nočního klidu, když se kvůli zákazu kouření budou kuřáci přemisťovat před podniky. Kromě toho budou muset policisté a strážníci reagovat na udání. A těch zřejmě nebude málo.

Jak se totiž ukázalo první květnový den, o udavače nebude nouze. Host z pivnice na Fialce v Příbrami se domníval, že zákon už platí a na hosty se zapálenou cigaretou zavolal policii. Ani tady se ve středu na stolech popelníky neobjeví a zřejmě venku na předzahrádce budou všechna místa obsazená. A co na to majitel Karel Šebík? „Co jsem začal podnikat, pořád mě stát něčím oklešťuje. Sám sice nekouřím ani nejsem pivař, ale rád bych to svým hostům dopřál. Mohli zakázat kouření jen tam, kde se vaří. Nemůžu ve svém podniku ani přivřít oko, abych si nevykoledoval pokutu. Je to hrozný systém," postěžoval si majitel.

Spousta lidí plánuje, že si po letní sezoně raději koupí pivo domů a zapálí si na balkoně, než postávat před hospodou. Zdá se, že tudíž, že starým pivnicím a hospůdkám brzy odzvoní. Málokoho nový zákon odnaučí kouřit. „Neplánuji přestat kouřit ani teď. Je to můj styl života a pokud to půjde, budu se scházet s přáteli v zahrádkách a v zimě si je pozvu domů," namítá Anna Čiperová z Příbrami.