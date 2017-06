Zákon vyhnal kuřáky na terasy a zahrádky

Region - Už téměř týden platí takzvaný protikuřácký zákon, který omezuje kouření ve vnitřních prostorách hospod, restaurací, kin a i divadel, ale také na veřejných nástupištích. Řada majitelů restaurací a hospod s venkovním posezením zatím změnu nepociťuje, někteří ale ano.

Kuřáci se svojí neřestí hned tak nepřestanou a celoživotně proto hledají obezličky, jak si to svoje cigárko třeba i potají dopřát. S příchodem protikuřáckého zákona vymysleli řadu novinek, jak si zakouřit a nezadat si s legislativou. Lidé začali zakládat kuřácké kluby, spolky i podspolky, aby jejich vášni mohlo být učiněno zadost.

Protože národ Járy Cimrmana vždy v rukávu nějaké to eso má, ani kuřáci na Kladensku nezůstávají pozadu. Recesisté z Unhoště přišli s převratným nápadem, aby na ně nikdo nemohl. Před Restaurací Obecnice v Unhošti kousek od náměstí se proto objevil valník, který se proměnil v improvizovanou předzahrádku.

„Naše hospoda s tím nemá nic společného. Vymysleli si to sami štam-gasti. Nápad se zrodil v hlavě Antonína P. Chlapi přitáhli valník, dali si na něj stůl a lavice a mají kuřárnu přímo na silnici. Nápoje si donášejí sami. Je to vtipné. Stali jsme se turistikou atrakcí a každý, kdo jde okolo, si to fotí. Takže to naši restauraci zviditelnilo a lidi spíše přilákalo. Zatím si nikdo nestěžoval a nikdo jim nic nevytknul. Pokud se tak stane a byl by nějaký problém, valník jednoduše štamgasti zapřáhnou za auto a zase si ho odvezou," říká hostinská Jiřina z Restaurace Obecnice.

VŠE SE UKÁŽE V ZIMĚ

„Zatím je teplé počasí, kuřáci mohou sedět na předzahrádce, terase," shodli se Deníkem vybraní majitelé a také provozní restaurací a hospod s tím, že zatím nedokáží přesně odhadnout, co se stane s příchodem chladnějšího počasí.



„Někteří určitě z těch stálejších štamgastů nepřijdou. Myslím si, že se vše časem urovná," řekl číšník Martin Roll. Obavy mají nyní především majitelé hospod a podniků v obytných lokalitách. Bojí se stížností na hlučné kuřáky.

Miroslav Hušek, majitel dvou hospod, tvrdí, že není až takový problém s tím, že kuřáci musí ven. „Horší je to s hloučky venku na terasách. Jak v Dobříši Na Růžku, tak Na Vršíčku v Příbrami jsme v těsném sousedství s obydlenými domy. Je jen otázkou času, kdy se sousedé ozvou. V Dobříši je například pán odnaproti aktivní, denně před desátou večer volá strážníky, aby hostům venku ubrali decibely," říká Miroslav Hušek, který restauraci v Dobříši zkraje roku otevřel po opravě rovnou jako nekuřáckou a o hosty nemá nouzi.

TĚŽKÉ DOKAZOVÁNÍ

I když by si lidé stěžovali na rušení nočního klidu, což se zatím neděje, podle strážníků bude těžké určit, kdy je noční klid porušen. „Podle zákona není hlasitá mluva rušení nočního klidu. Míra hluku se dá těžko změřit, to by musela určit hygienická stanice," řekl Jaromír Nový, vrchní strážník Městské policie Rakovník.



Hospodští a strážníci se sice zprvu obávali zvýšeného počtu výjezdů na základě stížností obyvatel z okolí hospod, ale nakonec tomu tak zatím není. „Situace je standardní jako jiné roky v tomto období. Na předzahrádkách například v sídlištích musíme občas upozornit na rušení nočního klidu, jinak je vše při starém," odpověděla na dotaz Deníku Alena Purkytová, mluvčí Městské policie Kladno.



Podle jejích slov nikdo dosud nepodal strážníkům informaci o tom, že by v byl zákon v nějaké hospodě porušován.