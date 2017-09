Zchátralý zámek v Buštěhradu vrací kraj městu

Kladno /INFOGRAFIKA/ - Novela školského zákona, podle které jsou rodiče povinni vodit děti rok před nástupem do základní školy do mateřinky, kde dostanou děti potřebnou předškolní přípravu, má účinnost od září letošního roku. Přestože velká část rodičů vzala tuto povinnost za svou, i v největším středočeském městě Kladně mají v současnosti kolem šedesáti zatoulaných dětí, které zkrátka do žádné školky nepřišly.