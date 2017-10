Zda zabezpečit sítenský most, nevědí ani na radnici

Kladno – Most nad Sítenským údolím je častým cílem sebevrahů. Problém, se kterým si neví rady ani radnice. Část veřejnosti volá po zabezpečení mostu, druzí tvrdí, že člověk, který chce skoncovat se životem, si příležitost najde jinde. Každý zachráněný lidský život má smysl. Jak to vyřešit v praxi, není jednoznačné.

Sítenský most je častým místem sebevrahů. V poslední době případů přibylo.Foto: Deník

Za posledních pět let do Sítenského údolí úmyslně skočilo přibližně patnáct lidí. Snaha zabránit tomu se dala více do pohybu, když kamarádi šestnáctiletého chlapce, jenž skočil na jaře, vyvinuli iniciativu, sepsali petici za zabezpečení mostu a donesli ji primátorovi.

Student pádem z mostu utrpěl v březnu vážná poranění lebky a dalších orgánů. „V současnosti je v pořádku, sice nevidí na jedno oko, ale další následky naštěstí nemá. Dokonce nastoupil do jiné školy a znovu do prvního ročníku. Museli při něm stát všichni andělé, že to takhle dopadlo,“ řekla Johana Jupová, kamarádka mladíka a iniciátorka petice za zabezpečení mostu. Dodala, že skokan o důvodech svého činu hovořit nechce.



Ne všechny případy sebevrahů ale končí alespoň takto. Studenti sepsali petici i proto, aby se podobným tragédiím dalo předejít a s primátorem Milanem Volfem (Volba pro Kladno) společně diskutovali. Požadavek zní, zabezpečit most jako je tomu například na Nuselském v Praze.

S autory petice jsem se před časem sešel a vyslechl jejich názory. Byli to velice rozumní mladí lidé a hovořili věcně. Zabezpečení mostu je ale velmi složité téma, a ani já nemám jednoznačnou odpověď na to, zda hrazení vytvářet či nikoli. Kdo si chce sáhnout na život, způsob si najde,“ říká primátor Kladna Milan Volf.



Přesto už radnice zadala odborníkům úkol, jak by hrazení mostu mohlo vypadat.



„Nakreslené už to máme. Návrh vypracoval architekt Ondřej Rys a vytvořil to nejlepší, co se dalo. Navrženy jsou šikmé vzpěry s plexisklem, které by designově odpovídaly mostu. Vrchní část by byla opatřena pletivem, které se nedá uchopit a nemělo by se dát přelézt. Hezké to ale není,“ dodává primátor.

I tak neodmítá názor veřejnosti a v potaz bere i volání obyvatel, kteří v lokalitě bydlí a zvuk při dopadu těla do údolí si pamatují navždy. Takovou zkušenost má například Adéla Kubálková, která je rovněž jednou z iniciátorek výstavby zábran na mostě.



Ať už se kladenská radnice rozhodne jakkoli, pravdou je, že ani psychologové nevidí hlavní problém v existenci mostu. Sebevrah, který je rozhodnutý ukončit svůj život, to udělá na jiném místě.



„Opakuji, že návrh zpracovaný je, jsme na to připraveni, ale zda řekneme ano, je v jednání. Stačí se podívat, jak je zabezpečené medvědárium a stejně tam v létě opilý muž dostal, až ho medvědice málem roztrhala,“ uzavřel Volf.