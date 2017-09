Ze čtyřproudovky se stane moderní bulvár

Kladno /FOTOGALERIE/ - Frekventovaná páteřní komunikace se stane bezpečnější, přehlednější a získá moderní vzhled. Radnice zde vybuduje za více než 20 milionů korun, kromě dalšího, nové osvětlení a vysází 150 stromů.

Zemní práce na rozdělovské čtyřproudovce ve Vítězné ulici kam umístí nové lampy. Podle primátora bude do Vánoc hotovo.Foto: Deník / Husárová Kateřina

„Původní lampy budou nahrazeny zcela novými s LED diodami. Vyměněny budou i staré zrezivělé sloupy. Nové budou mít větší rozestupy než dosavadní. Jedná se o dvojlampy. Stromy vysadíme ve středovém pásu. Budou to platany, vzrostlé dřeviny s korunou. Stromy budou vysazeny po celé délce Vítězné ulice až k náměstí Svobody,“ upřesnil primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).

Zemní práce ve Vítězné ulici už dělníci zahájili, a to ve směru od Rozdělova. Podle primátora bude nové osvětlení bulváru hotové do Vánoc. Vše logicky naváže na zrekonstruovanou ulici Československé armády, kde se od jara provádějí zásadní úpravy pergol, chodníků, zeleně a náměstíček mezi paneláky. Stejně jako u Vítězné, přijde i tady oprava na nejméně 20 milionů korun.

Jak doplnil primátor Volf, rekonstrukce Vítězné ulice bude pokračovat i v příštím roce. V další etapě bude bulvár spojující Rozdělov s cen-trem opatřen bezpečnějšími vyvýšenými přechody pro chodce, vznikne zde cyklostezka a nová místa pro podélné parkování.

„Vodorovné značení budeme malovat nejdříve zjara, až to dovolí klimatické podmínky. Pokud bychom to dělali v zimě, nátěr by dlouho nevydržel,“ dodal.