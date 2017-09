Ze zámku vráceného krajem by Buštěhradští mohli vybudovat sociální bydlení

Buštěhrad – Velkolepé záměry se nepodařilo naplnit, a tak vám ruiny zámku vracíme zpět. Pardon. Připravili jsme vás o sedm let, kdy už jste mohli podnikat kroky směřující k záchraně zdevastovaných budov; taky pardon. Takový přístup zřejmě v úterý zaujmou středočeští zastupitelé ve vztahu k městu Buštěhrad na Kladensku. Aby zvedli ruce pro bezúplatný převod zámeckého areálu, jim doporučují krajští radní.

Pohled na zámek ze zahradyFoto: Deník

Zámek se tak vrátí do majetku města, které jeho podstatnou část i s parkem převedlo v roce 2010 na kraj. Zůstalo mu jen západní křídlo, jež se během 13 let podařilo opravit; nyní tam sídlí radnice a knihovna. Bylo to za éry hejtmana Davida Ratha (ČSSD). Ten plánoval, že po opravě zde vznikne reprezentativní krajské sídlo; něco jako středočeský Žofín. Velkým nákladem byly upraveny zahrady, na budovy ale nedošlo – a přípravy rekonstrukce buštěhradského zámku pak významně figurovaly v dosud soudně neuzavřené kauze údajného korupčního ovlivňování veřejných zakázek, která smetla Ratha z politiky.

Po jeho odchodu už hejtmanství s Buštěhradem nemá žádné záměry. Co tedy s ním? Ozvali se investoři z Ukrajiny, kteří by prázdnou část rádi koupili a přebudovali na hotel. Středočeský radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Martin Macháček (STAN) ovšem má jasno: když se nepodařilo uskutečnit záměr, s nimiž kraj objekty dostal, neměl by s nimi kšeftovat. Správné je areál vrátit – bezúplatně převést – původnímu vlastníkovi. Pokud by snad mělo dojít na prodej, může to udělat město…

Ani nápad; o prodeji se neuvažuje, sdělila v úterý Deníku starostka města Daniela Javorčeková (sdružení Společně). Připouští, že nemá možnost sáhnout do kasy a položit na stůl potřebných 120 milionů – má ale jasno: nejvýznamnější buštěhradskou památku si musí ponechat ve vlastnictví město, aby ji mohlo kontrolovat. „Jsem optimistka a věřím, že když se nám podařilo opravit jedno křídlo, na etapy dokážeme obnovit i zbytek,“ řekla Deníku starostka. Profesí je architektka; nehovoří z ní tedy pouze nadšení a elán. Připouští nicméně, že už to, co se podařilo udělat, je pro město velikosti Buštěhradu obrovským úspěchem.

Využití opraveného komplexu se podle Javorčekové bude odvíjet od toho, nač se podaří sehnat dotace. „Nikdy ale nevíte, jestli dotaci dostanete,“ vysvětlila, že jakékoli termíny nedokáže ani odhadovat. Protože má radnice informace, že budou vypsány dotace na budování polyfunkčních komunitních center a sociálního bydlení, aktuálně vzniká studie počítající s přebudováním zámku právě k těmto účelům. „Je to pro město velká šance, ale obrovský závazek,“ poznamenal v úterý radní Macháček.

Pokud středočeští zastupitelé bezúplatný převod schválí, kraj se zámku zbaví – přece jen mu ale nějaká památka na tuhle historii zůstane: chce si smluvně vymínit, že pokud v zahradách upravených za evropské peníze bude hejtmanství chtít uspořádat nějakou akci, dostane je k dispozici bezplatně.