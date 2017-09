Zubařů je pořád málo. A prý bude ještě hůř

Kladensko - Stejně jako jinde v republice, také na Kladensku a Slánsku je velmi obtížné sehnat zubaře. Většina z nich v současné době nové pacienty nepřijímá.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Absolventů, kteří mohou praxi vykonávat, je jako šafránu, dříve narození co nevidět odejdou do důchodu a nástupci za ně nejsou. Shodují se v tom oslovení zubaři napříč regionem.

Objednací lhůty jsou dlouhé a kdo potřebuje náročnější zákrok, mnohdy mu nezbývá, než využít služeb soukromé kliniky třeba v Praze, kde se ale za všechno také adekvátně platí.

Podle statistik České stomatologické komory ordinuje ve středních Čechách celkem 684 zubařů, přičemž v průměru na každého z nich připadá 1953 pacientů.

Jak zjišťoval Kladenský deník, je podle centrální evidence komory v Kladně aktuálně 56 stomatologů a ve Slaném 24. V Unhošti mohou pacienti využít služeb šesti zubařů, v ostatních městech, jakými jsou Buštěhrad, Libušín, Velvary či Stochov mají po jednom.

Pacienty přijímá v Kladně nyní pouze ordinace Kyesek Protect zubař Bilyi Serhii na náměstí Starosty Pavla. Dále stomatolog Libor Štefek v Saskově ulici, v Brandýsku zubařka Zuzana Balejová a také Esena Dent ve Slaném na Masarykově náměstí.

V městysu Zlonice není dnes například zubař žádný. Místním lidem ošetřuje chrup tak, jak tomu bývalo zvykem v minulosti, slánský zubař Václav Kučera. Stejně jako jiní stomatologové v okrese ale už přijímat další pacienty nezvládne.

Nyní má kolem dvou tisíc pacientů. „Je mi 62 let a co nevidět odejdu do důchodu. Kdo to bude dělat po mně? Vysoké školy nové stomatology nevychovávají, protože to stojí moc peněz. Když jsem končil školu já, bylo nás 120 absolventů. Teď je to polovina. Vybavit si ordinaci je navíc otázka půldruhého milionu korun,“ stěžuje si zubař.

Čím dál více převládá trend, že do České republiky míří zubaři z východu, nejčastěji z Ukrajiny. Jenže úroveň jejich vzdělání je různá. Nikdo po nich nepožaduje rozdílové zkoušky a ošetření u takového doktora s sebou může nést i jistá rizika.

Jak se shodují doktoři, musí být vůle ve státě, vychovat nástupnickou generaci. A rovněž by bylo dobré, aby zubaře dokázali motivovat na venkově. Zde musí pomocnou ruku podat obec a takových je minimum. To udělali například v Brandýsku, kde sídlí nová zubařka v obecních prostorách.

Mnohým pacientům ale nezbývá, než navštívit při problémech s chrupem zubní pohotovost. V Kladně fungují dokonce dvě v nemocnici a bývalých kasárnách.