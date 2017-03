Zvýšení kapacity řeší školy často přístavbou

Region - Základní a mateřské školy ve městech většinou praskají ve švech. Naopak ředitelé škol na vesnicích často počítají každé dítě, které navštěvuje mateřinku, a doufají, že až doroste, nastoupí do první třídy k nim.

Rakovnicko

Tak je tomu například v Základní škole v Mutějovicích na Rakovnicku. Tady je základní škola devítiletá a funguje na výjimku. Nyní má 112 žáků. Počet se ale mění, protože se lidé častěji stěhují.

„Příští rok už snad bude žáků více. V mateřských školách je dětí dost. Další měly odklady školní docházky. Navíc k nám přijdou děti ze hředelské školy, kde udělali jednu třídu navíc, takže žáci odtud k nám nastoupí o rok později," uvedl starosta obce Martin Pinka.

Některé děti jezdí do mateřské a základní školy do do Rakovníka, protože tam pracují rodiče. Ve městě mohou být déle v družině nebo na kroužcích. Další žáci odcházejí na víceleté gymnázium nebo do sportovních či jazykových tříd.

V mateřské škole v Mutějovicích je naopak plný stav 25 dětí.

Ve 2. základní škole v Rakovníku mají plný stav, tedy 682 dětí. Ve třídách je v průměru 25 žáků.

„Škola má dostatečnou kapacitu, ale už je vlastně naplněná. Odhadujeme, že se sejdou tři třídy prvňáků, chybí nám jedna kmenová třída," informoval ředitel školy Zdeněk Brabec.

V půdních prostorách přístavby v Nádražní ulici by mohly vzniknout odborné učebny, tím by se ve staré budově uvolnily některé třídy.

Velká přístavba za osmdesát milionů korun je nyní realizována v Základní škole v Novém Strašecí.

Berounsko

Přistavět plánují také druhý pavilon 2. základní školy v Preislerově ulici v Berouně. Přibude tak 200 míst. Více by jich mělo být v Základní škole Komenského na Závodí, kde se zároveň počítá s celkovou rekonstrukcí budovy.

V sousedním Králově Dvoře začali s výstavbou nového školního pavilonu pro 300 žáků už v loňském roce.

Problémy s umístěním dětí do předškolního zařízení mají i lidé v Novém Jáchymově. Stavba začala už před několika lety. Kvůli nedostatku peněz je ale prováděna na etapy. Vše závisí na dotacích.

Příbramsko

Na Příbramsku je pro předškoláky a školáky dostatek v menších obcích dostatek. Ve větších městech místa nestačí. Přistavuje se v Příbrami, Dobříši. v Mateřské škole Na Větrníku zde vznikne dalších 56 míst, a to přestavbou za 19,5 milionu korun. Hotovo by mělo být v srpnu příštího roku.

Více místa potřebuje příbramská Základní škola v ulici 28. října. Chce kromě zřízení bezbariérovosti využít půdní prostory. Stavět by se mohlo už v letošním roce.

Kladensko

Ve Slaném jsou tři základní školy a čtyři mateřské. Pro obyvatele města je to dostačující. Z důvodu naplněné kapacity v Základní škole v Rabasově ulici byly změněny školské obvody jednotlivých základních škol.

V Kladně funguje pětatřicet mateřských škol, dále devatenáct základních. To postačuje zájemcům ze spádových oblastí města.

„Abychom mohli naplnit zákon a umístit případně všechny dvouleté děti z Kladna, vyhlásilo vedení radnice veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace na zvýšení kapacity základní a mateřské školy ve Vodárenské ulici formou zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školy ve Vrchlického ulici," řekla Lenka Růžková, mluvčí kladenského magistrátu

