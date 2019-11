Majitel galerie Ikaros Slaný Ing. Jiří Hruška se stal ambasadorem Kladenského deníku. V rozhovoru vysvětluje, proč patří k jeho čtenářům.

Jiří Hruška, ambasador Kladenského deníku | Foto: Deník

Co si vybavíte, když se řekne Kladensko?

To jsou moje kořeny a můj život. Hutě a doly. Praděd, František Kuchyňka, byl přednosta výpravny Pražsko-železářské společnosti, což byla firma, která se stala nástupcem první Vojtěšské huti v Kladně. Druhý praděd, Josef Patka, mydlář, čistil oleje, aby se vrátily do výroby pro potřeby válcoven. Můj děda, Emanuel Hruška, měl v Kladně obchod s uhlím a provozoval autodopravu. Jeho otec byl strojníkem parostroje v kladenských kamenouhelných dolech. A otec mojí babičky Ignác Schreiber byl vrchní důlní, čili obersteiger. A proto si celý život vážím lidí, kteří v hutích a dolech pracovali. Sám jsem tam strávil 23 let. Mimo jiné ve funkci vedoucího odboru obchodně-technických služeb. Což byly veletrhy, výstavy, edice, public relation, muzeum a reklama.