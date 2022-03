Před pár dny jsme na většině míst odložili respirátory a normálně by to byl obrovský důvod k radosti. Jenomže místo toho je za rohem válka, většina z nás má obavy, co bude. Jako by toho nebylo málo, Putin vyhrožuje jadernými zbraněmi, aby v nás strach ještě umocnil.