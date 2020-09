Hned ve dvou věcech se pustil do zápasu, byť musí vědět, že za svůj postoj nebude chválen. Cestu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan nazval klukovskou provokací. Zároveň předsedu senátu „potrestal“: Už ho nebude zvát na schůzky nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice.

Vystrčil ihned kontroval a označil prezidenta za trojnásobného lháře. A bude se zápasit. To Zeman miluje.

V řinčení zbraní poněkud zanikla kritika ne tak osobní a provokativní, zato však podstatnější. Prezident se postavil proti plánu vlády snížit daně pro zaměstnance na patnáct procent z reálné mzdy.

Tady jde doslova proti všem. Chce to ANO, chce to sociální demokracie, ba chce to opozice. Lidí asi není třeba se ptát. Je snad někdo na světě, kdo rád platí daně? Kdo řekne: Drahý státe, vezmi si ještě víc z toho, co jsem vydělal?

Prezident, považovaný za populistu a za věrného spojence Andreje Babiše, jde proti lidu i proti vládě. Jistě, podobně jako v případě střetu s Vystrčilem je to wrestling, zápas tak trochu „na oko“. Ale i to chce odvahu a zkušenost.