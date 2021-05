Nebýt stále navyšovaných dodávek jejich geniálních vakcín, které BioNTech produkuje společně s americkým farmaceutickým koncernem Pfizer, tak by už kvůli nedostatku vakcín proti covidu pukala Evropská unie ve švech. Naposledy zvýšil koncern své dodávky ve druhém čtvrtletí tohoto roku o padesát milionů dávek, což znamená tady v Česku půl milionu lidí naočkovaných oběma dávkami.

Všichni ostatní výrobci Evropskou lékovou agenturou, tedy EMA, schválených vakcín totiž žalostně neplní to, co se ve smlouvách s EU plnit zavázaly. Opožďují se dodávky AstraZeneky i Moderny a naposledy také vakcíny Johnson & Johnson. Alternativy moc nejsou. Tedy pokud to neuděláte jako Maďaři, kteří nakoupili EMA nepovolené ruské a čínské vakcíny, zavřeli oči a dali na ně povolovací razítko. Tak jak to podle šéfky slovenského Státní ústavu pro kontrolu léčiv doporučovala maďarská certifikační laboratoř Slovákům.

Výsledkem je pozoruhodný paradox, že se v Maďarsku sice očkuje téměř nejrychlejším tempem v EU, ale přibývá tam nyní nejvíce nakažených a také úmrtí na covid na počet obyvatel. Vysvětlením může být přiznání výrobců v Maďarsku hojně používaných čínských vakcín, že úspěšnost jejich zastaralých typů očkování je jen padesát procent. Tedy o mnoho méně, než je tomu u vakcín západních. Vše vypadá na to, že EU nebude Maďarům jejich rusko-čínské očkování uznávat a v létě se podívají jen k Balatonu.

Brexit umožnil sobectví

Zbytek EU i bez Sputniku nejspíše jen s odřenýma ušima splní cíl naočkovat do prázdnin či jejich konce rozhodující část populace. Jenže v té době už bude mít Británie očkování dávno za sebou.

Různé evropské státy však omezují očkování „britskou“ vakcínou AstraZeneca. Ne proto, že jí dostávají méně, ale protože má více vzácných nežádoucích účinků než vakcíny jiné. Britové se však touto „svojí“ vakcínou bez váhání masově očkují, jsou daleko před EU a užívají si velkého uvolňování.

V očích mnoha Čechů i části Britů to konečně dalo smysl brexitu. Ten mimo jiné umožnil premiéru Borisi Johsonovi ukázat EU dlouhý nos a drsně sobecky si přihrát vakcíny vyrobené v Británii i ty, které měly zůstat u závodech v Unii.

Kdyby se jako Britové chovali Belgičané či Němci, měli by dávno naočkováno. A zbytek EU včetně nás by teprve s vakcinací začínal. Proto vlastně díky za to, že k tomu cíli můžeme společně doklopýtat.