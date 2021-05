Podezření opřené podle premiéra Andreje Babiše o neprůstřelné důkazy je tak silné, že s kroky vlády vyslovil souhlas i velmi proruský prezident Miloš Zeman. Reakcí bylo vypovězení osmnácti ruských špionů pracujících na ruské ambasádě. A vyhlášení pátrání po dvou pravděpodobných ruských teroristech. Shodou okolností těch, které Británie označila za pachatele, kteří se pokusili otrávit jedem novičok ruského přeběhlíka Sergeje Skripala a jeho dceru. A ohrozili přitom i životy Britů.

Vyhoštění osmnácti ruských špionů s diplomatickým krytím v ruské odvetě tvrdě dopadne na českou ambasádu v Moskvě a ochromí vztahy s Ruskem. Musí to být ale jen první krok. Tím dalším by mělo být přehodnocení českého pohledu na ruský režim. Opuštění naší naivity, že Rusko sice okupuje území Ukrajiny, pokouší se v neprospěch demokracie a svobody ovlivnit volby i život v západních státech, ale že nás Čechů se to netýká. Že my přece Rusům nic špatného neděláme. Jenže jak je vidět, i v Česku je ruský režim zřejmě doslova ochoten jít přes mrtvoly. A zabít i dva naprosto nevinné Čechy, aby dosáhl svých cílů. Jsme pro putinovské Rusko cíl a nepřítel. To je nová realita.