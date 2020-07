Při zprávě o úmrtí předlistopadového generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše člověku staršímu 50 let maně vytanula na mysli věta: Jak jsme to mohli vydržet?

Foto: Deník

Jakeš byl věrným členem komunistické strany od roku 1945, s Alexandrem Dubčekem studoval Vysokou stranickou školu v Moskvě. Ve své kariéře byl kupodivu příznivcem mírných reforem, především v ekonomické oblasti. To už je dnes nezajímavé a dávno zapomenuté. Na rozdíl od jeho tragikomického projevu na Červeném Hrádku v červenci 1989, v němž si pletl bojlery s brojlery a o zpěvačce a signatářce Několika vět Haně Zagorové hovořil jako o milé holce, která ale bere 600 tisíc ročně. Legendární se pak stala tato Jakešova slova: „Aby my jsme mohli říct: Ne my si to přejem, podívejte – lid to žádá! A ne prostě, aby my jsme tam byli sami jak kůl v plotě.“