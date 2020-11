Silné Česko

Červená kšiltovka s nápisem nedělá prezidenta, premiéra, natož stát silnějším a krásnějším. Donald Trump si to možná myslí, ale ten věří i tomu, že lze covid léčit vpíchnutím dezinfekce do žíly a nelegální migraci postavením zdi na hranici s Mexikem. Naopak mu nedochází, že zvláště svým povolebním chováním špiní pověst země, kterou údajně miluje. Český předseda vlády Andrej Babiš měl ale Trumpa rád, byl podnikatelem jako on, mužem činu a politicky nekorektních výroků.

Foto: Deník