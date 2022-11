Technicky by se to provést dalo. Podle pamětníků je suť z pomníku utopena v Žernosekách u Lovosic. Lodníci tvrdí, že když v určité části jezera spustí kotvu, ta se zasekne o armovací dráty, a už ji nevytáhnete. Další materiál byl odvezen do slepého ramene Vltavy u Rohanského ostrova. Trosky by se tedy vyzvedly a převezly na Letnou.

Následovala by rekonstrukce výbuchu. Jednotlivé kusy žuly by se spojily ocelovými tyčemi tak, aby simulovaly okamžik vteřiny po odstřelu. Prach, který se zdvihl, by se mohl zdálky promítat na oblak bílého kouře, linoucího se z podzemí pod sochou. Samozřejmě by se dal celý projekt pojmout videomappingem, ale bez fyzické hmoty by to nebylo ono.

Autor je spisovatel

Je poměrně dobře známo, že Klement Gottwald dlouho přesvědčoval sovětské poradce, že u nás žádné zrádce nemáme, protože soudruhy ve vedení strany všechny osobně zná. Stalin o tom nechtěl slyšet, a když Gottwald našel ve své prezidentské kanceláři odposlech a nikdo mu nebyl schopen odpovědět, kdo ho instaloval a kdo ho vlastně poslouchá, přestal se vzpouzet a odevzdal Slánského a další své předválečné kamarády katovi.

Musela to být o pár let později neskutečná doba, kdy na Prahu shlíželo hrozivé monstrum a všem připomínalo, že příště mohou být na řadě třeba oni. Význam instalace by byl osvobozující – konec tyrana, konec kultu osobnosti. Zároveň to ovšem připomíná, že my Češi jsme postavili největší pomník Stalina na světě – větší nestál ani v Sovětském svazu.

Takové však má moderní umělecké dílo být – vícevýznamové. Ta druhá část sdělení by se ale veřejnosti nelíbila. Všichni si radši namlouváme, že jsme byli jen oběťmi. Proto takový pomník nevznikne. Ostatně, je to dobře. Proč tahat ze záhrobí tak hrozivé vzpomínky.

