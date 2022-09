Obyčejní lidé na obou stranách jsou bezvadní, vzájemně se hodně podobají. Tak jsem je alespoň poznal. Kdybych je uměl posadit k jednomu stolu, řekl bych jim: „Kluci, neblbněte! To vaši politici z vás udělali vzájemné nepřátele.“ K tomu, jak známo, stačí několikaletá mediální masáž.

František Hezoučký

je jaderný expert

Denně prožívám, co nepěkného si zase vzájemně udělali. Na obou stranách kanony, tanky, kalašnikovy… Zabíjejí se navzájem, obě strany zabíjejí i civilisty, občany Ukrajiny, obě strany ničí ukrajinským občanům obydlí, školy, nemocnice a obě strany to svádějí jedna na druhou snažíce se získat pro svou pozici přízeň a odsudek pro druhou. Tak je to ve válkách zvykem. Nikdo z velení jednotlivých armád ani z našich novinářů a politiků mne nepřesvědčí, že se při vzájemné střelbě umí Ukrajinec z dálky několika kilometrů strefit jen do vojenského cíle, aniž by zničil vedle stojící obytný dům.

Pan Lavrov říká, že ruské vojsko má kategorický příkaz neničit občanskou infrastrukturu a zabíjet civilisty. Když se tak stane, je to zajisté „mimoděk“. Je mi hanba při pomyšlení, že se do ukrajinské školky mimoděk strefí ukrajinský voják, třeba z české houfnice Dana.

Ještě jsem neslyšel, že by některý z našich politiků vystoupil ve snaze konflikt uklidnit. Naopak. Pošťuchují ukrajinské politiky proti Rusku, silná slova, silná gesta, slib dodávky dalších kanonů.

Zdroj: DeníkRusko v únoru napadlo Ukrajinu, o tom není sporu. Má svá zdůvodnění, která znějí logicky, ale která podle mne neměla způsobit válku.

Česká republika předsedá Evropské unii. Moc bych si přál, aby pan premiér Fiala projevil odvahu a moudrost a stal se jménem EU mírotvorcem pro Ukrajinu. Chopí se té šance? Vstoupil by do dějin.

