Vše proběhne pod vojenským velením, ale epidemiologicky to bude mít na starosti Roman Prymula, který – jak sám podotkl – nemůže sedět zároveň na třech židlích. Proto má dnes vláda rozhodnout o změně v čele Ústředního krizového štábu, kde Prymulu nahradí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ten ho z titulu funkce měl vést od počátku, ale premiér Andrej Babiš si v půli března prosadil svou.

Časem se ukázalo, že jakkoli je profesor Prymula odborně zdatný, politickou odpovědnost nenesl, a tak mohl rozjímat třeba o uzavření hranic na dva roky či jiných krutokrutých opatřeních, z nichž se obyvatelstvo ocitá v kolektivní depresi. Nic takového by z politikových úst nevyšlo, ten myslí na příští volby, a proto musí dávkovat příjemná a nepříjemná oznámení, aniž by lhal. Hamáček se jako lídr osvědčil, je správné, že teď bude mít pod palcem především distribuci ochranných prostředků a komunikaci s veřejností.

Musí skončit přestřelky, kdo za co může či co zanedbal. Teď je odpovědnou osobou číslo jedna vicepremiér Hamáček. On musí zajistit zvládnutí situace v domovech seniorů, kterou ministerstvo zdravotnictví podcenilo, zásobování krajských nemocnic, spojení s hejtmany. A měl by také vládě navrhnout, aby nezahrnovala veřejnost stovkami podnětů v karanténní nebo ekonomické oblasti. Ústřední krizový štáb by měl zřídit přehlednou webovou stránku, kde budou srozumitelná sdělení pro jednotlivé skupiny občanů. Andrej Babiš Janu Hamáčkovi pro ten účel zajisté rád zapůjčí Marka Prchala.