To, že brankář Slavie Ondřej Kolář proměnil v duelu s Příbramí pokutový kop, považuji za naprosto běžnou věc. V dnešní době, kdy gólmani kolikrát umějí nohama hrát lépe než někteří hráči, není podle mě vůbec žádná ostuda pro tým soupeře, že brankář jde na penaltu a promění ji. Myslím si, že ani Pavel Horváth, trenér poražené Příbrami, neřeší to, že mu třetí gól vstřelil gólman Kolář, ale zaobírá se daleko důležitějšími věcmi.

Foto: Deník

Ve své fotbalové kariéře jsem zažil asi v pěti případech, kdy gólman šel kopat penaltu a nebylo to jen v poslední minutě za rozhodnutého stavu. Zajímavé na tom bylo, že gólmani vždy tu penaltu proměnili. Zrovna tak si nepamatují i z jiných zápasů z celého světa, že by brankář pokutový kop neproměnil. Jsou to zřejmě dané fotbalové zákony. Přesto si vlastně vybavuji jeden okamžik, kdy brankář penaltu kopl strašidelně, a to v seriálu Okresní přebor, kdy Jakub Kohák v roli brankáře zakopl nový míč značky Roteiro do potoka.