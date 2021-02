Pravda ovšem je, že zásadní slovo k němu může říct někdo úplně jiný než vládní či opoziční strany. Konkrétně Ústavní soud.Dnes by měl projednat stížnost senátorů STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislých z roku 2017 na platný volební systém.

Týká se potřebných procent pro koalice a přepočítávání hlasů na mandáty. První námitka aktuálně až tak nebolí blok Pirátů a STAN či Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), které by potřebných deset, respektive patnáct procent, bez obtíží měly získat. Kdyby se ale chtěla spojit ČSSD se Zelenými, snížení kvora by nepochybně uvítala.

Senátoři dále napadají fakt, že používaná d’Hondtova metoda v menších krajích znevýhodňuje strany s nižším ziskem. Jak v podání píše advokát Stanislav Polčák, kdyby se počet obdržených hlasů odrazil v mandátech proporcionálně, hnutí ANO by před čtyřmi lety získalo o 15 mandátů méně, naopak Piráti o osm a STAN o pět více.

To vše jsou legitimní argumenty. Zarážející je, že soudci se jimi budou zabývat nyní. Pokud totiž s okamžitou platností zruší způsob přidělování mandátů, musejí se zákonodárci dohodnout na jiné metodě.

Jinak by se říjnové volby nemohly konat. „Je bizarní, že to má Ústavní soud probírat krátce před parlamentními volbami. Ve skutečnosti by to vedlo k naprosté destabilizaci našeho politického systému,“ řekl prezident Miloš Zeman. Nelze s ním nesouhlasit.