To je dvacítka vozů, o které byl největší zájem. Požádali jsme zástupce nejprodávanějších značek, aby informovali četnáře Deníku, jaké jsou čekací lhůty na tyto vozy.

Dacia

Vše záleží na verzi, motorizaci a v neposlední řadě i výbavě, kterou si zákazník zvolí. Dost vozů je na skladě. Nejsou ani velké problémy s objednáváním. V současné době se do výroby zadávají již modely s novou identitou, tzn. s novým znakem na kapotě.

Bestseller Dacie skoro nestárne: Test ojetého Dusteru za 330 tisíc korun

Ford

Čekací lhůty na Ford Kuga jsou momentálně 3 až 5 měsíců v závislosti na motorizaci a výbavě, nejdéle se nyní čeká na provedení Plug-in hybrid. Model Puma má poté dodací lhůtu zhruba 4 měsíce. U ostatních modelů se pohybujeme okolo 6 měsíců, u užitkových vozů je to 6 až 9 měsíců.

Po klasických modelech Fordu bude brzy veta. Vyvíjí se už jen elektromobily

Hyundai

Protože jsou modely i30 a Tucson vyráběny v domácím výrobním závodě v Nošovicích, je momentální čekací doba 3 až 8 měsíců – samozřejmě v závislosti na zvoleném modelu a jeho konkrétní specifikaci. Údaj je to přibližný a může se v průběhu doby měnit.

Hyundai má nový elektromobil. Poznáte ho podle kachního ocasu

Kia

Dodací lhůta na modely Sportage a Ceed (vozy objednané do výroby), které se vyrábějí v nejmodernějším evropském výrobním závodu značky Kia na Slovensku, se v průměru pohybuje mezi 3 až 8 měsíci v závislosti na specifikaci objednaného modelu.

V nejkratší lhůtě (3 měsíce) se vyrábí a zákazníkům dodávají verze s benzínovým motorem a manuální převodovkou. V případě objednání vozů, které jsou skladem, je dodací lhůta přibližně dva až tři týdny.

Kia Xceed má po faceliftu. Dostala i speciální funkci pro sportovní fanoušky

Seat

Na model Cupra jsou nyní dodací lhůty u těchto modelů 3 až 4 měsíce.

Seat se zvolna změní v Cupru. Už jsme viděli tři její nové modely

Škoda

Kvůli vysokému zájmu o vozy Škoda a výpadkům v dodávkách dílů se dodací lhůty v současné době nezkracují. Mohou se lišit podle jednotlivých výbav, motorizací a v závislosti na ročních prodejních kvótách jednotlivých prodejců. Na nové vozy značky Škoda se v současnosti čeká od 6 do 13 měsíců.

Škoda již láká na svůj sedmimístný elektromobil. Středobodem je dětská sedačka

Automobilka pevně věří, že se situace ustálí co nejdříve, aby mohla všechny zákazníky obsloužit v co nejkratším možném čase. Pro zákazníky je také u autorizovaných prodejců Škoda připraveno přes 2800 nových skladových vozů. Přes 5000 certifikovaných ojetých vozů včetně zánovních pak nabízí program Škoda Plus.

Toyota

U RAV4 ve verzi hybrid je aktuálně čekací lhůta cca 12 měsíců, u verze benzínové cca 7 až 8 měsíců, plug-in verze cca 9 měsíců. Corollu je nyní dostupná ihned ve verzi sedan 1,5 benzín. U ostatních verzí se připravuje otevření objednávkového systému na faceliftovanou verzi, jejíž výroba bude zahájena v lednu.

Cestování autem i s dětmi je zábava. Hlasujte ve druhém kole fotosoutěže