„Touran patří mezi deset vůbec nejprodávanějších ojetých vozů na českém trhu. Jeho obliba spočívá v univerzálnosti, kterou nabízí aktivním rodinám jak pro běžné denní užívání, tak pro výlety a dovolenou,“ vysvětluje Filip Kučera z Auto ESA.

Konkrétní vybraný kousek vznikl v roce 2011. Jde tedy o vůz, který má již podobu po faceliftu, který Touran podstoupil o rok dříve.

Podrobně si ho můžete v naší fotogalerii. V popiscích pod snímky jsou také další podrobné informace.

Pod kapotou má přeplňovaný zážehový čtyřválec s objemem 1,4 litru a výkonem sto čtyřicet koňských sil, který je spojen s šestistupňovou manuální převodovkou.

Výbava auta, které se aktuálně nabízí za 285 000 Kč, zahrnovala mimo jiné dvouzónovou automatickou klimatizaci, kožený volant, vyhřívané přední sedačky, příplatkovou třetí řadu sedaček, automatické svícení, střešní ližiny, kola z lehké slitiny, tempomat, sklopné stolky pro druhou řadu, tři samostatné posuvné sedačky ve druhé řadě, parkovací senzory a řadu dalších drobností.

Volkswageny, jak uvádí Filip Kučera, stárnou pomalu díky pozvolným mezigeneračním změnám designu a vysoké kvalitě zpracování.

Bestseller Dacie skoro nestárne: Test ojetého Dusteru za 330 tisíc korun

Tento konkrétní kousek, ač mu je již jedenáct let a za tu dobu podle tachometru najezdil přes 123 tisíc kilometrů, jeho slova jednoznačně potvrzoval.

Hnědá metalíza na povrchu jeho karosérie měla stále vysoký lesk a navíc jsem na ní nenašel žádná podstatná poškození.

Opravdu trvanlivý interiér

Také interiér byl v naprosto bezvadném stavu. Kromě několika lehce zašpiněných míst v interiéru, což specialisté v automyčkách určitě zvládnou napravit, jsem nenašel nic, co by nasvědčovalo létům užívání,. Dokonce ani kožený volant nebyl nějak nadmíru ohlazen, totéž platilo o řadicí páce. Všechny švy na čalounění sedaček držely na svých místech a látka vypadala prakticky jako nová. To platilo o všech sedmi místech ve voze. Žádná z ozdobných částí s kovovým vzhledem se neodlupovala, plasty vypadaly stále velmi pěkně.

Když už je řeč o sedačkách, ty jsou opravdu silnou stránkou tohoto vozu. Na ty v přední i prostřední řadě se velmi dobře nastupuje díky jejich vyššímu umístění a dokonce dobře využitelné pro přepravu také dospělých pasažerů jsou i ty, které se vyklápějí z podlahy zavazadlového prostoru.

„Třetí řada sedaček v Touranu nabízí více prostoru nejen v porovnání s většinou konkurenčních kompaktních MPV, ale dokonce i s některými ještě většími sedmimístnými SUV,“ potvrzuje Kučera.

Co udělá 200 000 kilometrů s vybaveným Superbem? Test ojetiny za 450 000 Kč

Zavazadlový prostor má plochu pro uložení nákladů v podstatě stejně velkou, jakou mají také rodinná kombi. Nicméně naložit do něho lze více, protože auto je oproti nim vyšší a záď od střechy k nárazníku „padá“ téměř kolmo.

Rovněž v interiéru je dostatek místa na odložení drobností a různých cestovatelských potřeb. Například pod střechou jsou dvě výklopné schránky, další je na palubní desce nahoře uprostřed a ve dveřích jsou opravdu prostorné kapsy.

Touran v této generaci (nová přišla na trh v roce 2015) je ještě autem s ovládáním klasického střihu. To znamená, že všechny důležité funkce, včetně klimatizace i audiosystému se ovládají ještě klasickými knoflíky a tlačítky.

Jezdil jako nový

Nevýhodou je, že jsem v interiéru nenašel ani jediný konektor USB a některým řidičům by mohla vadit absence jakýchkoli bezpečnostních asistenčních systémů. Tedy jak nouzového automatického brzdění, tak udržování auta v jízdním pruhu a samozřejmě i velmi užitečného upozorňování na vozidla nacházející se v takzvaném mrtvém úhlu.

Na druhou stranu, řidiče, kteří už mají něco „odježděno“, v Touranu nic nemile nepřekvapí. Byl jsem až šokován, jak přesně a příjemně tuze se ve svých drahách pohybovala páka manuální šestistupňové převodovky. Auto také mělo dobře nastavený posilovač řízení, brzdy přesně reagovaly na míru sešlápnutí prostředního pedálu.

Spolehlivý a promyšlený univerzál: Test ojetého VW Caddy za 270 000 Kč

Podvozek je naladěný tak, aby vůz po přejetí nerovností nerozhoupal, ale současně nebyl příliš tvrdý. To by se převáženým dětem určitě nelíbilo.

Spotřeba samozřejmě závisí na míře zatížení poměrně maloobjemového agregátu. Já jsem všechny testovací trasy absolvoval sám a s prázdným zavazadelníkem. Na dálnici při dodržování povolené stotřicítky jsem z palubního počítače odečetl průměr 7,3 litru, na rovinatých okreskách spotřeba klesla o jednu desetinu pod hranici šesti litrů a test jsem dokončil s celkovým průměrem 6,6 litru.

Konkurenti přicházející v úvahu:

Doporučuje Filip Kučera z Auto ESA

Grand C4 Picasso

Konkurent - Citroën Grand PicassoZdroj: Radek Pecák

Plusy:

dobrá cena

naftové motory

variabilita a prostor

Mínusy:

houpavý podvozek

benzínové motory

Mazda 5

Konkurent Mazda 5Zdroj: Radek Pecák

Plusy:

praktické posuvné dveře

benzínové motory

variabilita a prostor

Mínusy:

dražší díly

naftové motory

Peugeot 5008

Konkurent Peugeot 5008Zdroj: Radek Pecák

Plusy:

variabilita a prostor

naftové motory

odolnost proti korozi

Mínusy:

benzínové motory

třetí řada jen pro děti