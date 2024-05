Parádní práci předvádí na basketbalovém poli kladenský Sokol, jeho trenéři a hráčky. Na mistrovství republiky do 13 lety se mladé Kladeňačky ukázaly mimo jiné i před zraky Hejtmanky Středočeského kraje Petrou Peckovou ve výborném světle, předvedly i jeden fantastický zápas proti pozdějším vítězkám a nakonec i kvůli únavě berou sedmé místo. V celorepublikové konkurenci je to velký úspěch.

Basketbalistky Sokola Kladno na finálovém turnaji MČR U13 v Benešově skončily sedmé. Tady jsou s domácím týmem a také s hejtmankou Petrou Peckovou | Foto: Petr Hněvsa

V uplynulých dnech zaujala Tereza Pavelcová, která sice už hraje v Praze, ale vyrostla v kladenském Sokole a nyní byla při finálových turnajích republikových šampionátů U17 i U19 pokaždé v All Stars výběru.

Teď se na palubovce v Benešově ukázala síla kolektivu Sokola Kladno U13. Přestože měly vítězky Středočeského přeboru obrovsky těžký los a musely se utkat s loni dvěma nejlepšími družstvy z Prahy a Hradce Králové, dokázaly se s nimi měřit a trápily je výborným basketem.

Na úvod ve skupině Kladno porazilo Strakonice a to dívkám pomohlo k jistotě, že neskončí hůř než osmé. Pak však podlehly výborným Tygřicím z Prahy (později stříbrné) a ve čtvrtfinále je tak čekal velesilný a nakonec mistrovský Hradec Králové.

Svěřenkyně trenérky Romany Rájkové však ukázaly to nejlepší, co nich bylo a zahrály nejpovedenější utkání turnaje. „Děvčata předváděla pohledný, kombinační basketbal s nasazením a byla naprosto vyrovnaným soupeřem. Podle trenérů ostatních týmů, pořadatelů a svazové delegátky, kteří utkání sledovali, to bylo do finálového zápasu nejpohlednější a nejlepší představení. Favorita utkání jsme dokonale zaskočili,“ komentovala konečnou porážku o 13 bodů další trenérka Radka Škvárová a dodala, že dvě třetiny Kladno nad favoritem dokonce vedlo.

Zároveň přiznala, že zápas stál mladé Kladeňačky moc sil a ty jim pak scházely proti Pardubicím. Po porážce tak spadly jen do boje o sedmé místo, kde už Brno porazily celkem jasně.

Kategorie U13 má v Sokole Kladno postavenou trenérskou základnu na bývalých skvělých hráčkách. Romana Rájková, dcera slavného hokejisty Zdeňka Müllera, bývala hlavní hvězdou Kladna mnoho let. K ruce má dvě sestry: Radka Škvárová, manželka známého fotbalového trenéra Doks Martina Škváry, patřila ještě pod dívčím jménem Šedová spolu se sestrou Markétou také z hlavním oporám Kladna. Tým tehdy trénovala jejich maminka Marie, také ona pořád ještě v klubu hodně pomáhá.

Týmu U13 vypomáhal s koučováním také jeden muž, Jan Ornst, který má jinak pod palcem kategorii U14, ale několik basketbalistek hraje už za kategorie obě.

Ornstova dcera Lucie byla v Benešově vyhlášena nejlepší hráčkou Kladna.

Podle Radky Škvárové je skvělé zjištění děvčat, že se dokážou poměřovat s nejlepšími týmy České republiky této věkové kategorie. „Vyrovnaly se jim, získaly další herní zkušenosti a zážitky. Na druhou stranu bude potřeba se zaměřit na ještě lepší fyzickou zdatnost,“ přiznala Radka Škvárová, ale jedním dechem dívkám poděkovala za to, jak při setkání největších českých basketbalových talentů kladenský Sokol reprezentovaly. „Poděkování patří také rodičům za podporu a fandění a v neposlední řadě všem trenérům, kteří se podílejí na rozvoji basketbalových dovedností těchto hráček,“ dodal Radka Škvárová.

A ještě sestava báječných basketbalistek Sokola Kladno: Lucie Ornstová, Alžběta Pospíšilová, Alžběta Soukupová, Tereza Hacklová, Veronika Slabá, Michaela Karlová, Anna Dotlačilová, Natálie Škvárová, Kateřina Rájková, Adéla Houžvičková, Marie Vaňhová, Jana Kučerová, Anna a Eliška Holečkovy, Kateřina Slabá, Nelly Valášková.