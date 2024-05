Je jí teprve 16 roků, ale už se probila do All Stars Teamu mistrovství České republiky basketbalistek do 19 let. Kladeňačka Tereza Pavelcová ukazuje, že má geny po rodičích a má našlápnuto k zajímavé kariéře – pokud vydrží a bude makat jako dosud.

Tereza Pavelcová byla vyhlášena členkou All Stars Teamu MČR basketbalistek do 19 let. | Video: archiv Romana Pavelce

Její současný tým HB Basket Praha dotáhla Pavelcová a její spoluhráčky ke třetímu místu na zmíněném republikovém šampionátu do 19 let. Že byla vyhlášena také do All Stars Teamu, toho si hodně považuje, ale kouká se i dál, čeká ji totiž další vrchol sezony. „Ještě mohu jednou hrát na šampionátu do 17 let v Hradci Králové a tam jsme se také probojovaly. Myslíme vysoko. V základní části jsme skončily druhé právě za Hradcem, ale jednou jsme ho porazily, takže myslíme na zlato, i když to bude boj,“ říká Tereza Pavelcová.

Už bylo řečeno, že ke sportu měla blízko od malička. Maminka Regina hrála basket také závodně, táta Roman byl mimořádně talentovaný fotbalista, který kopal i za Slavii a na Kladensku za Slaný, Velkou Dobrou a Lidice. „Rodiče byli rádi, že sportuju, mě to bavilo od malička. Původně to byl dokonce fotbal, ale to naši neviděli rádi, a tak jsem šla hrát basket,“ usmívá se studentka prvního ročníku Sportovního gymnázia v Kladně na Sítné.

Vyrůstala v Sokole Kladno u zkušené trenérky Marie Šedové a také u dlouholeté tahounky kladenského áčka Romany Rájkové, dříve Müllerové. Dcera slavného hokejového hráče a trenéra pak předala Terezu do starší kategorie k Martinu Modrovi, který už vede mladé basketbalistky také spoustu roků. „V Kladně jsem byla asi do třinácti, hodně mě toho naučili od prvních basketbalových krůčků až k něčemu většímu. Později už jsem v Praze hostovala a pak tam přestoupila,“ vypravuje Pavelcová, která dojíždí do silného pražského klubu HB Basket společně se dvěma kamarádkami z Kladna Julií Pilařovou a Nikolou Večeřovou. „Což je bezva,“ usmívá se.

Rodina Pavelců je sportovní kompletně, Terezin mladší brácha Roman, zatím teprve jedenáctiletý, už přestoupil z Kladna do slavné Sparty, na just rodičům, velkým slávistům. Tereza sleduje také jeho úspěchy. „Já mám nějaký talent po obou rodičích, brácha bych řekla hlavně po tátovi. Na fotbal je fakt šikovný a fandíme si navzájem. Rodiče také drží palce oběma a jak mohou, tak naše zápasy sledují,“ je ráda šikovná basketbalistka, který má kromě svého sportu ráda i všechny ostatní.

A jaký je její cíl, kouká zatím jen kolem sebe, nebo už o kus dál? „Líbilo by se mi dostat se jednou do nejvyšší soutěže žen, ale zatím koukám spíš na nejbližší cíle. Čeká nás ten šampionát sedmnáctek a moc rády bychom ho vyhrály,“ dodala šikovná blondýnka.

Tak hodně štěstí v Hradci!