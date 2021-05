Je to tak. Pandemie už druhým rokem limituje možnosti, jak si dopřát relaxaci v bazénu, zajít si na masáž nebo víkend strávit v nějakém wellness či spa hotelu. Zásadním místem, kde si můžete odpočinout a na chvíli pustit všechny trable za hlavu, tak zůstává vaše vlastní koupelna.

Titulní strana magazínu BydleníZdroj: DeníkTohle všechno reflektují aktuální trendy letošního roku. Koupelna by se měla stát místem, které vám nabídne co nejvíc příjemných prožitků. První krokem je co nejbližší spojení s přírodou. Pohled na „přehlídková mola“ stvrzuje pokračující příklon interiérového designu k přírodním materiálům, což z hlediska koupelen může znamenat mramor či kámen na obkladech či zařízení, třeba umyvadlech.

Dobrou a cenově přijatelnou volbou se stávají imitace těchto materiálů, které velmi dobře vypadají na obkladech a dlažbách. Zapomenout samozřejmě nelze na už delší čas oblíbené imitace v dekoru dřeva, mimořádné oblibě se už několik let těší dub.

Díky moderním technologiím lze na keramiku přenést téměř jakýkoli povrch, nejen strukturu mramoru či dřeva, ale také například vlnitý reliéf nebo metalické odlesky. Designéři pro dekory hledají inspiraci i v historii, vybírají detaily, části motivů či obrazců – aktuálně, opět v souladu s návratem do lůna přírody, to mohou být botanické vzory. Při radikální proměně své koupelny v příjemné domácí lázně se tak můžete pustit do odvážné kombinace různých povrchů, imitací více materiálů a vzorů.

