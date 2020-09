Obrovskou diskuzi vyvolala po sundání lešení moderní nástavba na historickém, památkově chráněném domě v centru Chrudimi. Objekt před lety koupil a nechal přestavět pro své potřeby tamní hospic.

Nová podoba. Půdní vestavba schytala pobouřené reakce od velké části Chrudimáků. Přestavěný dům je rodištěm divadelníka Jana Nepomuka Štěpánka, který dal ulici jméno. | Foto: Deník / Kamil Dubský

„Někomu památkáři brání vyměnit obyčejná okna, ale tohle povolí“… „byla to ulička, kde se by se dala točit i historie“ … „tak to je hnus,vždy jsem byla pyšná, že Chrudim opravuje a staví vkusně s historickým centrem, ale tohle mě velmi zklamalo“ … „v daném místě naprostá šílenost a hrůza“. To je jen namátkou z názorů Chrudimáků, které starosta města František Pilný oslovil na Facebooku. Jemu samotnému se půdní vestavba také nelíbí.