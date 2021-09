Rozměříme, jak daleko od sebe a kam umístit jednotlivé háčky na věšení, a poté je přišroubujeme. Snažíme se je situovat spíše do dolní poloviny na vzdálenost asi 20 cm od sebe.

Po zaschnutí barvy opatrně odstraníme lepicí pásky. (Nesmíme nechat stát příliš dlouho, aby barva nezaschla natolik, že by se odlupovala spolu s páskou.) Přelakujeme.

Co budeme potřebovat:

Věšák do předsíně | Foto: se svolením FTV Prima

Všichni stále řešíme nedostatek úložných prostor, a obzvlášť nyní s přicházející zimou se většinou potýkáme s tím, kam pověsit všechny ty bundy a kabáty. V oblíbeném pořadu RECEPTÁŘ PRIMA NÁPADŮ přišel Vilém Hampl s tak jednoduchým řešením, že snazší už to opravdu nemůže být!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.