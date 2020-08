Donedávna o jeho existenci neměli odborníci ani památkáři tušení. Byt, jehož vnitřní vybavení se i po mnoha letech užívání nájemníky podařilo zachovat v perfektním stavu, objevil etnolog Michal Doležel. „Výrazná hodnota interiéru je nesporná. V Brně takových příliš není, minimálně v řadových městských bytech žádný," upozornil Doležel.

Doplnil, že hodnotě interiéru přidává na významu, že se podařilo dohledat historickou vlastnickou strukturu bytu. Po svatbě v únoru 1933 se do něho nastěhoval Richard Herdan s manželkou Johannou. Byt dostali zřejmě jako svatební dar od otce Johanny, známého židovského intelektuála Eugena Teltschera z Mikulova. Jemu celý dům na nynější adrese Hlinky 46 patřil.

Interiér vznikl zřejmě v roce 1934. „Vytvořil ho neznámý brněnský architekt zřejmě židovského původu," sdělil Doležel. Uvnitř bytu jsou původní prvky, třeba vestavěné skříně, komody a další nábytek nebo travertinové obložení, které evokuje krb. V nejbližší době čeká vybavení pasportizace od odborníků z Národního památkového úřadu, kteří třeba zjistí, jaké dřevo na vybavení tehdy použili.

Původní majitel

Původní majitel Richard Herdan pracoval jako za první republiky vedoucí exportního oddělení firmy Škodovy závody pro Jižní Ameriku. Byt manželé, kterým se při užívání bytu narodili syn Leo a dcera Felicitas, obývali do roku 1938, kdy emigrovali do Jihoafrické republiky.

„Podařilo se nám kontaktovat potomky původních majitelů, kteří momentálně žijí třeba v Austrálii nebo Kanadě. Projevili velký zájem se do původního bytu podívat. Chystáme jejich pozvání do Brna, kam se vypraví, jakmile to umožní situace," přiblížil Doležel.

Unikátní byt o velikosti 3+1 má ve správě radnice Brna-středu. „Mnoho let ho obývali nájemníci. Je téměř zázrak, že se části původního vybavení bytu zachovaly. Dochované vybavení chceme pečlivě zrestaurovat a chybějící mobiliář doplnit. Prostory mohou v budoucnu sloužit pro komorní kulturní akce, ale i jako součást některého z prohlídkových okruhů tematicky zaměřených na brněnskou modernistickou architekturu," nastínil starosta Brna-středu Vojtěch Mencl.

K objevení unikátního bytu vedla podle Doležela náhoda. „Známá hledala vhodný interiér k natáčení. Dostala se přitom k tomuto bytu, u kterého ji překvapila míra dochování interiéru i jeho provedení. Myslela si, že jeho autorem je brněnský architekt Adolf Loos. Fotografie, které jsem si od ní vyžádal, mě překvapili natolik, že jsem začal vyvíjet aktivitu k obnově a prezentaci bytu," popsal Doležel.