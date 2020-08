Ceny bytů se vzdalují mzdám. Na třípokojový byt je třeba spořit 106 měsíců

Nastupující ekonomická krize zatím dostupnější bydlení nepřinesla. Na starší třípokojový byt by si člověk musel odkládat svou výplatu do posledního haléře po dobu 8 let a 10 měsíců, tedy o měsíc déle než vloni. Vyplývá to z čerstvých údajů inzertního webu a novin Annonce.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Nízké úroky hypoték a nejistota z dalšího vývoje v důsledku pandemie vyvolaly u mnoha lidí očekávání, že ceny bytů klesnou. Zatím však ve většině regionů platí pravý opak: Průměrná nabídková cena třípokojových bytů se meziročně zvýšila o téměř šest procent na 2,7 milionu korun. Kvůli koronakrizi navíc realitní trh zamrzl. „V období karantény se počet nabízených bytů dostal na úplné minimum. A přestože se situace pomalu dostává do normálu, v některých částech Prahy nabídka bytů o dispozici 3+1 prakticky zmizela,“ uvedl Miroslav Václavík z Annonce. Zdražuje se i na levném Ústecku Nejdostupnější bydlení zůstává na Ústecku. Oproti loňsku tam ale byty zdražily téměř o třetinu, tedy nejrychleji v zemi. Potřebná doba spoření se tak zde prodloužila o rok na 4 roky a 10 měsíců. Tradičně nejdéle si počkají Pražané, konkrétně 16 let a 3 měsíce. A na Praze 2 je to téměř dvojnásobek. Cenám v hlavním městě se rychle přibližují reality v Brně. Starší třípokojové byty se zde nabízejí v průměru za 4,7 milionu korun, což při brněnských platech představuje téměř 16 let spoření. Ze čtveřice největších měst je nejlevnější Ostrava, kde jsou byty levnější než ve většině regionů. Místní mohou bydlet ve vlastním už za šest a půl roku. Koupání v době koronavirové: den u vody vyjde v Česku na stovku i dva tisíce Přečíst článek › Existují i kraje, kde mzdy v posledních 12 měsících rostly rychleji než ceny bytů. Dostupnějším se tak stalo bydlení na Liberecku, Zlínsku, Karlovarsku, nepatrně i na Olomoucku. Největší byty 3+1 se nabízejí v centru Prahy, kde jejich výměra často přesahuje i sto metrů čtverečních. Nejmenší plochu – pouhých 70 metrů čtverečních – mají průměrné třípokojové byty na Praze 9, příliš velké nejsou ani kvartýry v Ostravě a na Ústecku. V rámci celé České republiky pak mají třípokojové byty v průměru 75 metrů čtverečních, tedy prakticky stejně jako vloni.

