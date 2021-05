Kanceláře potvrzují, že cestovní ruch se zvolna vrací do starých kolejí. Předprodeje jsou proto v plném proudu. „Očekáváme, že se letos ve srovnání s rokem 2019 dostaneme na nějakých 60 procent,“ řekl Deníku Jan Bezděk, mluvčí cestovní kanceláře Fischer. Lidé, kteří se chystají cestovat do světa, se ale podobně jako školáci budou muset smířit s testováním na koronavirus.

Naděje podnikatelů v turistickém ruchu se proto upínají k plánovanému covid pasu, jenž by měl lidem cestování usnadnit. Sázejí na něj kupříkladu Chorvati, kteří počítají s tradičně silným zájmem českých turistů o jejich pláže.

„Chorvatsko se již zapojilo do pilotního projektu Evropské unie a bude mezi prvními zeměmi, které zavedou digitální formu covid pasu,“ potvrdil pro Deník ředitel pražského zastoupení Chorvatského turistického sdružení Dubravko Miholić. Oproti loňskému roku očekává nárůst rekreantů z Česka až o 30 procent.

Egypt či Kanárské ostrovy

Také české firmy podnikající v cestovním ruchu vidí blízkou budoucnost optimisticky. „S nástupem proočkování populace a zavedením dokladů prokazujících očkování zmizí zmatky v různých nařízeních karantén a zákazech cestování,“ uvedl mluvčí Student Agency Aleš Ondrůj. Takzvaný first minute zájezd, tedy ten nabízený hned na začátku předprodeje, si podle něj zakoupilo 33 procent zákazníků. „Je to pouze jedenáctiprocentní pokles proti stejnému období roku 2019,“ konstatoval.

Nyní mají lidé největší zájem o cestování do Spojených arabských emirátů, Egypta a na Kanárské ostrovy. „Na letní měsíce jsou dále nejvíce poptávané také tradiční destinace jako řecké ostrovy, Španělsko, Turecká riviéra nebo Tunisko,“ uvedl mluvčí Exim Tours Petr Kostka. Kromě pražského letiště od května k cestám na dovolenou budou sloužit i ta v Brně a Ostravě. Pro urychlení testů zde budou zřízeny speciální laboratoře. Jedna již funguje i na pražském letišti.

„Chceme, aby bylo testování pro naše klienty co nejjednodušší a nejdostupnější,“ uvedl Bezděk. „Nemusí se tak spoléhat na naplněné kapacity veřejných testovacích center a mají jistotu, že se na test dostanou v objednaný čas a rychle dostanou výsledek,“ dodal.

Co by měl přinést evropský covid pas



- bude to digitální doklad

- potvrdí, že jeho nositel buď byl proti koronaviru očkován, nebo má test s negativním výsledkem či covid již prodělal a má vytvořené protilátky

- má platit ve všech členských státech EU

– vystaví jej nemocnice, testovací střediska či zdravotnické orgány

- jeho držitelé budou mít volný pohyb



Zdroj: Evropská komise