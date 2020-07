Po návratu ze Srbska a Černé Hory je třeba test, nebo karanténa

Čeští občané musejí ode dneška po návratu z Černé Hory a Srbska absolvovat test na covid-19, nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény. Občané obou balkánských zemí mohou do České republiky přicestovat jen z vyjmenovaných důvodů, například kvůli práci, studiu či rodině, a prokázat se negativním testem. V kategorii s vysokým rizikem nákazy zůstává z členských zemí EU dál jen Švédsko. Ostatní evropské státy patří do skupiny zemí s nízkým stupněm rizika.

Lidé na náměstí v srbském Bělehradě (na snímku z 13. dubna 2020) | Foto: ČTK

Ministerstvo zdravotnictví přesunulo Srbsko a Černou Horu do takzvané červené kategorie v pátek. Důvodem je zhoršená situace kolem šíření koronaviru v těchto státech. Zatímco Srbsko nepatří mezi časté cíle českých turistů, Černá Hora je v poslední době oblíbenou destinací. Nynější omezení se podle cestovních kanceláří dotkne několika stovek lidí. K omezení přistoupila další země. Chorvatsko zavede povinné roušky v obchodech Přečíst článek › Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež o víkendu ČTK řekl, že opatření je překvapivé a zbrklé, protože Černá Hora patří podle něj k bezpečným zemím. Zhoršená situace panuje v posledních dnech i v Chorvatsku, které nicméně Česko dál považuje za stát s nízkým stupněm rizika. Situace v Bulharsku Česko sleduje také situaci v Bulharsku, kde přibývá nakažených. "Data v Bulharsku se horší. Víme, že některé státy vyřadily Bulharsko ze svých seznamů bezpečných zemí. U nás zatím na seznamu zůstává," řekl v neděli serveru Lidovky.cz ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zařazení Černé Hory k rizikovým je zbrklé. Týká se stovek Čechů, tvrdí cestovky Přečíst článek › Stát sestavuje pro cesty do zahraničí tzv. semafor, který hodnotí míru rizika nákazy koronavirem v jednotlivých evropských zemích a na základě toho stanovuje pravidla pro cestu z nich do Česka. Parametry a kritéria vycházejí z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi.

Autor: ČTK