Dosud ministerstvo zdravotnictví důrazně nedoporučovalo cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření mutací koronaviru. Aktuálně těmito státy jsou Brazílie, Kolumbie, Mosambik, Nepál, Paraguay, Peru a Tanzanie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba). Dříve mezi nimi byly například i Rusko nebo Tunisko. Před návratem z těchto zemí musí lidé na test, po návratu je pak čeká desetidenní samoizolace zakončená PCR testem. Netýká se to očkovaných a lidí po prodělání onemocnění covid-19.

Po příjezdu z tmavě červených zemí musí lidé mezi pátým a 14. dnem na PCR test. Dokud nemají výsledek, musí zůstat v samoizolaci. Pokud cestují hromadnou dopravou, musí mít test i před odjezdem. Podmínky testování a samoizolace se opět netýkají lidí, kteří jsou plně očkováni nebo do 180 dní po prodělání covidu-19.

"Každé snížení omezení u oblíbených destinací je pro nás plus a bereme to jako pozitivní zprávu. Počet naočkovaných cestovatelů roste, proto věříme, že i pro naše zákazníky je to pozitivní zpráva," uvedl mluvčí CK Exim Tours Petra Kostka. Před omezením byl častým cílem klientů CK Fischer podle jejího mluvčího Jana Bezděka právě Zanzibar.

U Zanzibaru vysokou poptávku předpokládá také mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. "Loni v listopadu jsme měli v meziročním srovnání čtyřnásobný nárůst prodejů Zanzibaru a vybíralo si ho deset procent našich klientů," řekla.