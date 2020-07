I letos se na zajištění další vlny renovací výrazně podílí ministerstvo kultury, které přispěje více než milion korun. „S dotací i nadále počítáme,“ potvrdila mluvčí radnice Veronika Slámová.

Slavkov patří k městům, které program využívají k opravám památek intenzivně. „Díky tomu opraví restaurátoři například i oltář v kapli na našem hřbitově,“ informovala Oubělická.

Nebudou to poslední podobné práce. „Věříme, že tento program bude zachován i do budoucích let. Rozhodně jej rádi využijeme i k pokračování oprav našeho unikátního souboru soch,“ potvrdila ředitelka zámku.

Sochy se opravují od předloňska každým rokem. Celkem jich zatím bylo opraveno dvacet. Celkové investice do oprav soch přesahují pět milionů korun. Dotace ministerstva z toho pokrývá zhruba čtyři pětiny. „Stav některých soch byl opravdu velmi špatný a opravy byly zahájeny doslova ‚za minutu dvanáct'. Touto záležitostí jsem se spolu s vedením města začala zabývat před pěti lety, kdy se nám podařilo potvrdit, že sochy skutečně patří městu, a tím pádem bylo možné začít neprodleně hledat prostředky na jejich opravu,“ popsala Oubělická.

Barokní sochy v zámeckém parku jsou ceněné památky. „Většinu z nich vytvořil z mušlového vápence v období přelomu sedmnáctého a osmnáctého století špičkový italský sochař Giovanni Giuliani,“ doplnil historik Martin Rája.

Inspirace v antice je podle něj typická pro období, ve kterém vznikly. „V době renesance a baroka byly antické motivy, antičtí bohové nebo mytologické postavy, naprosto běžné a velmi oblíbené. Podobné náměty nalezneme na řadě dalších barokních zámeckých zahrad. Mimo to se v sochařství často využívaly také různé alegorie jako vlast, mírnost, víra nebo naděje, případně historické osobnosti,“ vysvětlil Rája.

Původně se kolem zámku rozprostírala renesanční zahrada. Za Dominika Ondřeje Kounice, který dal podnět k barokní přestavbě zámku, a pod vedením holandských odborníků byl kolem roku 1700 založen květinový parter se dvěma bazény, kašnou s fontánou od Petra Wiliama a oranžérií (kasinem) vyzdobenou freskami Andrey Lanzaniho. Pro tuto oranžérii byla určena také řada soch rozmístěných v ideových celcích a znázorňujících vesměs mytologické bytosti a alegorie. Jejich renovaci zahájili restaurátoři před dvěma lety, rozčlenili ji do jednotlivých etap.