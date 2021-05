Rozhodl se to proto změnit a vymyslel nevšední finanční sbírku. Za osm dní projede na skládacím kole část Německa, jednotlivé kilometry prodá a peníze pak věnuje právě dětským domovům.

Do pedálů šlápne v polovině května. „Na čtyřicet let starém skládacím kole se vydám z továren východního Německa skrz Alpy a Bavorsko až k českým hranicím na Šumavě. Celkem mě čeká pět set kilometrů,“ nastiňuje mladý muž. „Je to ale na lidech, kam až se vydám, a jestli to zvládnu až do cíle,“ dodává.

Jak pomoci:

- číslo transparentního účtu je 2101792763/2010

- do poznámky uvést „Cycling for Czech children's homes“

- 1 kilometr = 25 korun

Smyslem akce je postupně vybírat peníze pro pardubickou dobročinnou organizaci Děti v akci / Společně pro dětské domovy. „I v této nelehké době se velmi snaží podporovat děti z českých dětských domovů,“ přibližuje Schnabl.

Jak sám říká, akce je navíc přeshraniční. Přispívají jak Češi, tak Němci. „Rád bych ukázal, že v Německu žije mnoho skvělých obyčejných lidí, kteří rádi pomohou i v jiné evropské zemi. Myslím si, že Němci mají v Čechách neprávem ne úplně nejlepší pověst, a já bych rád dokázal, že to tak nemusí být,“ vysvětluje.

Ostatně že jim na českých dětech záleží, někteří dokázali už teď. „Za dobu existence události, tedy zhruba měsíc, se vybralo už pět set euro. A pokračujeme dál,“ usmívá se rodák z Havlíčkobrodska.

Restrikce

A jak to celé funguje? „Lidé si mohou kupovat kilometry mojí cesty převodem na transparentní účet organizace Děti v akci. Jeden kilometr je za pětadvacet korun. Já budu na oplátku každý den přispívat příběhy a fotky z cesty, a že bude co,“ slibuje Schnabl.

Vzápětí doplňuje i konkrétní příklad, který může udělat radost škodolibcům. „Kolo nemá přehazovačku a mapa mi ukazuje převýšení tři tisíce šest set metrů,“ láká sportovec s dobrým srdcem na zajímavou podívanou. „Navíc mě denně čeká šedesát kilometrů v sedle a s tréninkem jsem to poslední rok rozhodně nepřeháněl. Tudíž budeme já i mé pozadí trpět s vámi – vy máte restrikce, já mám tenhle mučicí nástroj,“ směje se.

Zájemci mohou jeho ujeté kilometry sledovat na facebookovém či instagramovém profilu Cycling for Czech children's homes - a long way almost home. Kromě toho, že se pokochají fotografiemi z cesty, dozví se ještě něco navíc. „Třeba to, kdy a kde bude na česko-německých hranicích piknik na hraničním kameni. Když to situace dovolí, jsou všichni vítáni,“ uzavírá Schnabl.