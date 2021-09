Především stále platí povinnost vyplňovat příjezdový formulář. Kvůli novým ochranným opatřením se od středy zpřísní namátkové kontroly na všech tuzemských letištích, především na Letišti Václava Havla při vstupu do Česka.

Deník přináší stručný přehled, jak příjezdový formulář vyplnit a v čem neudělat chybu.

Co je to příjezdový formulář?

Příjezdový formulář začal v Česku platit od 19. července letošního roku. Vyplnit jej musí všichni turisté, kteří strávili v zahraničí více než 12 hodin.

Kde formulář naleznu?

Na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Musím příjezdový formulář vyplnit, i když jsem byl v „bezpečné“ zemi?

Ano. Formulář musí vyplnit všichni turisté, a to bez ohledu na barvu, kterou je země „označená“ v cestovním covid semaforu ministerstva zdravotnictví.

Musí příjezdový formulář vyplňovat i děti?

Děti od 6 do 17 let jsou zahrnuté ve formulářích rodinného příslušníka. Cestuje-li dítě bez rodinného příslušníka, pak vyplňuje formulář samostatně. Výjimka platí pro děti do šesti let. Ty tak nemusí podstupovat testování ani vyplňovat příjezdový formulář.

Co vše je potřeba ve formuláři vyplnit?

Kromě jména, příjmení, rodného čísla či čísla pasu nebo občanského průkazu je nutné vypsat země, které dotyčný v uplynulých dvou týdnech navštívil a jakým dopravním prostředkem. Dále je nutná vyplnit místa pobytu při návrat do České republiky.

Jak prokáži, že jsem formulář vyplnil?

Na mailovou adresu bude uživateli odesláno potvrzení o vyplnění. V mailu se bude nacházet QR kód a odkaz pro zobrazení celého potvrzení včetně všech vyplněných údajů.

Je potřeba k příjezdovému formuláři doložit negativní test?

Ne vždy.

Pokud se cestovatel vrací ze země s nízkým nebo středním rizikem nákazy, pak postačí nechat se otestovat antigenním nebo PCR testem a to nejpozději do pěti dnů od návratu do Česka.

Pokud se dotyčný vrací ze země s vysokým či velmi vysokým rizikem nákazy, musí se před cestou nechat otestovat v oficiálním zdravotnickém zařízení. PCR test nesmí být starší než 72 hodin, antigenní pak ne starší než 48 hodin. V případě cesty do Česka individuální dopravou tato povinnost odpadá.

Při návratu ze zemí s extrémním rizikem nákazy musí dotyčný disponovat nejen negativním výsledkem testu a příjezdovým formulářem, ale zároveň musí mít již potvrzení o rezervaci na PCR test, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky.

Na lidi, kteří mají ukončené očkování (poslední dávka jim byla aplikovaná dříve než před 14 dny) a nebo prodělali nemoc v posledních 180 dnech, mají výjimku a povinnosti testování se na nevztahují.

Kdo a jak kontroluje povinnost vyplněného formuláře?

Například Letiště Václava Havla již zpřísnilo kontroly na příletech do České republiky. Povinnost mít vyplněný příjezdový formulář a popřípadě mít potvrzení o negativním testu tu bude kontrolována před pasovou kontrolou na Terminálu 1 a i 2. Namátkové kontroly formulářů od středy zavádějí všechna tuzemská letiště s mezinárodním provozem.

Jaký trest hrozí v případě nevyplnění?

Pokud dojde k odhalení takového cestovatele, řeší přestupek krajská hygienická stanice. Dotyčný pak musí počítat s pokutou od 2 do 20 tisíc korun.

Co dělat, když budu mít před cestou pozitivní výsledek?

Pokud je dotyčný občanem České republiky, nebo rezidentem (držiteli povolení k přechodnému pobytu na území ČR, občané EU mající potvrzení o přechodném pobytu na území ČR a cizinci mající povolení k trvalému pobytu na území ČR), pak může do Česka vstoupit i v případě pozitivního testu před příjezdem.

Kde jsou aktualizovaná data týkající se míry nákazy v jednotlivých zemí?

Kompletní seznam je k dispozici na webu ministerstva zdravotnictví. Minimální riziko nákazy v Evropě je v tuto chvíli například na Slovensku, Polsku, Maďarsku, Bosně a Hercegovině. Čechy oblíbené Chorvatsko je již v kategorii zemí se středním rizikem nákazy, stejně jako Itálie, Rakousko. Bulharsko, Řecko, Španělsko či Německo jsou již v kategorii zemí s vysokým rizikem nákazy. Turecko je zařazeno mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy.

Zdroj: MZČR