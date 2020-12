Vláda prodloužila program Antivirus do konce února. Kabinet premiéra Andreje Babiše se na pondělním jednání shodl i na zvýšení přídavků na děti o 26 procent, nově na ně navíc dosáhne více rodin. Ministryně financí Alena Schillerová rovněž vyhlásila odklad daňových povinností.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová | Foto: ČTK / ČTK

Dětské přídavky by se měly zvýšit o 26 procent a dostávat by je měly nově rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové bude nově dávku pobírat asi 490 tisíc dětí, nyní ji má zhruba 240 tisíc dětí. S navýšením dávky se počítá od dubna, změnu ještě musí schválit Parlament a podepsat prezident.